正論：未種疫苗禁返學　強制打針不遠了

谷針潮停不了，全港疫苗接種率仍未達標，無論公營或私營機構都催谷打針，公務員須打針否則要自費檢測，中學教師及學生想要全日授課，也無可奈何要打針，連一向運作較自由的大學校園也要加入谷針行列，未打針禁入校園。大勢所趨，就算政府不認強制打針，但事實上已分別不大了。

香港科技大學昨日表示，9月1日起施行疫苗接種或定期檢測安排，師生須於網上匯報系統提交接種或檢測紀錄，由此獲得電子校園通行證，憑通行證才可進入校園。校方並提醒學生，若未能滿足出席率或是缺席考試的後果。如有人虛報資料，會面臨紀律處分。完成接種疫苗者會獲得有效期至年底的通行證。換言之，想返學就要打針，任你成績多優異，也可能因為未打疫苗而不能畢業。

其他院校暫未有公布同樣措施，但以往一校先行的措施，其他院校都在短期內會跟隨，例如在校門加閘機及登記訪客，幾乎已經成為必然措施。相信其他七大院校將會陸續有類似疫苗措施公布，同學們必須要有心理準備，否則開學時殺個措手不及。政府把疫苗接種中心運作延長至10月底，時間上十分巧合，仿似要等候10萬大學生來打針，原來早有安排。

政府「谷針」不分老中青，推出「長者即日籌」，70歲或以上人士毋須預約可即日前往打針，但反應未見踴躍，上月29日推行以來，每日4,600個即日籌派發往往未過半數，於是把年齡限制下調至60歲，如果反應依舊冷淡，隨時又會下調即日籌的歲數限制，甚至不設限，只要想打疫苗，走進門口便可以。七成接種率只是初步目標，相信這幾個月內沒達成八至九成接種率，官員也不會收貨，恐怕又會出新招谷針。

政府軟硬兼施，各大機構紛紛配合，相信不少市民已感受到壓力從四方八面湧來，除了飯碗及學業會受影響，輿論也開始發動攻勢，指未打針者是自私及罔顧公德，上綱上線，務求令人人低頭接受這兩針。然而把打針與道德綑綁，是非常不公平。香港是自由社會，每個人都有選擇權，亦視乎其健康情況，疫苗相關事故駭人聽聞，市民的憂慮無可厚非。況且打了針不代表免疫，尤其是變種肆虐，近日輸入個案，很多都打齊兩針卻又感染變種病毒，官員對此現象都是避而不談，始終未能釋除公眾疑慮。

過分強調疫苗效用，會令市民放下戒備心，外地有不少例子，疫苗接種者輕率除下口罩，以為百毒不侵。反而未打疫苗的人士，更加會小心翼翼，防範自己受到感染。英國超過三分之二人民已接種兩劑疫苗，仍被港府列作高風險地區，然而為了谷針，甚至容許高風險地區包括英國已打疫苗港人回港，以及減少疫監日數，變相放寬入境措施，專家警告，入境「鬆綁」有機會令變種病毒滲入社區。欲速則不達，就算達到百分百接種率，但疫情不散，那又如何？