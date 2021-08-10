神州觀察：灌酒性侵女員工　職場霸凌不勝防

內地電商平台阿里巴巴近日爆出性侵醜聞，一名女員工聲稱早前於颱風天遭直屬領導強迫安排出差，又需陪酒應酬客戶，期間遭不停灌酒，復遭客戶猥褻、上司性侵，事後報警兼多次向公司尋求協助，卻不獲回應；於公司群組曝光事件，又被強制撤回及踢出群組，惟有上網控訴。日前阿里巴巴董事局主席兼CEO張勇終於作出回應，表示對事件感到震驚、氣憤、羞愧，強調會切實跟進，嚴查清楚。

雖如張勇所說，發生這種事情是全體阿里人的屈辱，但如何有效防範再次發生，才是問題關鍵；而在某些阿里高層眼中，恐亦未將這種醜陋的陪酒文化、性騷擾乃至猥褻、性侵女員工當回事，否則又怎會全然不理受害人的求助，更要百般刁難對方，粗暴封鎖消息？以致事隔十幾日，需經網絡曝光發酵，形成輿論壓力，公司才被迫應對。人們不禁要問，堂堂一間電商巨頭，平時就是這樣保障員工權益？員工遭受不法侵害居然求助無門，豈不讓人害怕？

事件亦再度折射出無處不在的職場霸凌現象，譬如強迫出差問題，既然領導或上司已經開了口，員工是否有得選擇？女性員工尤其容易遭受職場歧視及性騷擾，惟當被安排陪酒談生意、參與其他公關活動，或是被上司邀請參加私人派對、酒宴，又有多少拒絕的資本？恐怕很多情況下都只能無條件服從。至於被迫加班這種「拿命換錢」之事更屬司空見慣，以致有員工因過度勞累猝死在凌晨回家路上或是送餐途中，十分悲慘；資本家認為一切理所當然，普通打工族其實亦無力反駁。

說白了，就是刀俎和魚肉，上司總有辦法讓下級乖乖聽話，再不情願的事也需裝作心甘情願，明知可能受到不法侵害的場合，也只能硬着頭皮前往，因為上司屬佔有資源和權力的強勢一方，從而成就了諸般職場潛規則，既任性又荒誕，甚至沒有底線，各種侮辱、虐待、傷害員工之事總有人做。

早前廈門某銀行就有新員工因拒絕陪領導喝酒，遭對方搧耳光及辱罵；陝西西安則有男員工在年會聚餐上遭公司高管用煙頭燙傷臉；有公司為「激勵士氣」，更讓員工互摑對方，簡直不當人看。

正因如此，加強保障職場公平性及員工的合法權益、在職安全等問題就顯得極為重要。譬如針對女性員工免受不法侵害的具體防範措施上，首先就需摒棄醜陋的陪酒文化，及需保證拒絕陪酒後不會被刻意報復，確保設立暢通的舉報通道等；企業應樹立正確的價值觀、企業文化，充分尊重員工人格，適當改善待遇，加強規範管理，杜絕所有侮辱、傷害員工行為，一旦發生，更需積極跟進，依法追責，而非護短遮掩。