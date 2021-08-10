功夫茶：話你間諜就唔批　唔通英方想縮沙

倫敦塔下，夕陽西下，泰晤士河畔泛起一抹餘暉，好多人幻覺不知天上哪個神仙丟下嘅一塊塊閃爍金磚？功夫茶唔係忽然有詩意想做詩人，而係奇怪咁多人以為英國有金執！不是嗎？英媒尋日報道，指英國政府發現有中國間諜扮成難民，申請英國國民（海外）護照（BNO）簽證，試圖入境英國喎！

阿哥！如此用心良苦，出到「間諜扮難民」呢招，仲唔係以為英國遍地黃金？若然，就難怪英國諜影幢幢，咁多「紅色特工」通街跑成何體統，你估拍戲咩？何況英國早有土產「007」占士邦揚威國際，幾時輪到中國間諜來撒野？英國政府眉頭一皺，將計就計，就煞有介事話喇：政府留意到有中國間諜假扮難民，想申請BNO簽證到英國尋求庇護，強調政府會對簽證申請人進行嚴格背景審查，而BNO簽證審批程序，比其他任何類型嘅簽證都全面。言下之意，你估扮吓間諜化身難民就批你咩？

呢，報道又訪問一個10日前抵英嘅匿名前香港黃絲區議員，佢自稱係被迫辭任嘅區議員之一，係「唐英傑案」令佢對香港法治和司法系統完全失去希望，驚死自己會被起訴。妖！又係老鴿李永達之流，叫人衝自己鬆之無膽匪類！自己身有屎，好心就咪話對香港法治、司法失去希望啦！

黑暴期間，你班黃絲區議員何等意氣風發，「五大訴求，缺一不可」嗌到拆天，又要政府撤回「暴動」定性，撤銷所有反送中暴徒控罪，否則就係「冇自由」！呢啲係乜自由吖？依家你班粉腸一個二個自由自在遠走高飛，倒反過來指香港冇自由，對法治司法失信心，用口亂放屁，混淆是非，直頭係強盜邏輯！

嗱！一講到「人權、民主」，「末代港督」彭定康必然陰魂不散，強詞歪理一大堆，佢話對中共試圖喺自由社會安插告密者及竊取國家安全機密者嘅憂慮係合理喎！仲話中方準備破壞港人嘅生活方式及法治，信奉言論自由和法治嘅人正在離港，佢好狠高興英國政府願意畀佢哋居留，形容推出BNO簽證係正確。肥彭今趟化身俠盜羅賓漢，恐怕捉錯用神，言多必失矣！英國已非昔日「日不落帝國」，而係「日落西山」，自己國內百廢待興，一隻似樣嘅戰艦都冇，點會咁神心咁有道義推出BNO照顧你班「難民」吖？

各位，美銀年初預測，港人移民英國，今年會有高約2,800億港元資金外流，你估英國佬開善堂，推咁多BNO簽證收「政治難民」？咪傻啦，水都Cap完，再來咁多「間諜難民」託咩！見你窮到褲穿窿仲批BNO？British？No！英國佬原來至耍家搬龍門！