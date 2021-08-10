香港正處於大轉折期，何去何從，決定於中央政府與港人的取捨。2014年開始的示威動亂演變成2019年的顏色革命，中央出手，力挽狂瀾，香港才可回穩，不致產生連鎖作用衝擊內地，動搖國本。但香港無力自己動手解決，有賴中央出手，已使中央對香港的自治失去信心，要重建中央對香港的信心、重建港人對特區政府的信心需時，也不是水到渠成這樣簡單。因為香港外有美國的伺機干預，內有民心不穩，要平復社會、全力扭轉形勢不是易事。

中美之爭必然使中央對香港嚴加防範，「一國兩制」的港人自治不可能牴觸國家安全，嚴防之下，必然要除惡務盡，但務盡的界限如何？矯枉過正是正常的政治反應，也會在未來反覆。可不停的矯枉過正卻可對民心衝擊巨大，也會助長官僚主義與政治投機，帶來不必要的成本與損失。中美之爭是全方位之爭，中國還是勢弱，致勝之道是要比美國更少犯錯誤，也要上下同心，團結一切可團結的同道（不單止國內，也需要國外）。

香港是一個窗口，亦是示範的典型，怎樣妥善地把「一國兩制」與國家安全協調起來，產生協同效益，而不是互相矛盾、互相抵銷，是海內外眾人的企望，也正是當前對中央政府與港人的大考驗。具體而言，去惡務盡，重心在於制度，在於建立去惡的文化態度，而不是僅僅懲治，甚至擴大羅網，把更多的人趕往對立面或失去信心，離棄香港與中國。去惡務盡是大鑼大鼓地把惡的界線宣傳，甚麼是違反國安法，從法律到道理到人情，不同層次的宣示闡述，不容混淆。在宣傳之外，還需以法治方法，表明犯法必追究，有法必治，但依法而行，不枉法、不違法。中共講究治病救人，講究統戰技巧。得道多助，失道寡助，這是政治政策結果的嚴格分野。

在中美之爭中，香港要成為中國的資產，不是負債，便要作出示範，作出貢獻。一是中央堅持全面管治，不容內外勾結，顛覆政權，癱瘓施政，破壞發展；二是堅持「一國兩制」，摒除官僚主義，依國家領導人的主張，要有新的發展理念，創造新的發展模式，抑制既得利益者的挾持控制，在香港創造出與中國社會主義主體發展相協調的富人道精神的資本主義。單把香港建構成防美抗美的軍事堡壘是大大不足，辜負中央過往對香港的寄望。