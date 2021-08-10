今次東京奧運會，中華台北於羽毛球比賽拿到一金一銀，台灣民眾大受鼓舞。更為興奮的是蔡英文，她下令空軍派出多架戰鬥機伴飛，「迎接台灣運動員凱旋而歸」，還「施放熱燄彈代替煙火慶祝」，以軍威大壯體育奪獎，以體育大做軍威文章，也為自己貼金、沾光、蹭熱度，還要向中國大陸叫陣，擺出台灣有足夠軍力和決心「保衞屬於自己的一切」的架勢，好像若和大陸「對決」，不但體壇能勝，軍事也能勝似的。

據台灣媒體報道，全台灣高達500多萬人在電視機旁觀看中國大陸與中華台北羽毛球爭金，戴資穎女單「奮戰不屈，雖敗猶榮」，李洋、王齊麟男雙拿下金牌，台灣島內一片歡呼。居心叵測的政治人物最喜歡利用這種「體育之勝」為自己做政治文章，蔡英文自不例外，她抓準時機地把這場「體育之勝」和日思夜想的「以武抗中」、「以武謀獨」的「軍事之勝」串連在一起，以戰鬥機伴飛運動員，向台灣民眾「展示」，向北京「顯擺」，要大大威武一把，威給北京看，也威給台灣老百姓看。

不過，對於蔡英文豪擲600萬元台幣、出動多架戰機之舉，台灣輿論多有詬病。有人痛斥，現在疫情嚴重，很多人失業、減薪，沒有收入，政府搞這種排場，花了多少納稅人的錢！有人痛斥，蔡英文拿戰機為奧運選手當啦啦隊，嚴重削弱了軍隊的莊嚴和嚴肅性。有人批評，民進黨當局是在譁眾取寵，為自己拉選票。

蔡英文、民進黨一直把「抗中謀獨」的賭注押在「武力武裝」上，押在從山姆大叔買來的那些據說「很先進」的武器上，押在美國人忽悠他們「買了我們的先進武器，就可以爭取到我們軍事救援的時間」上，而蔡英文之流也一直在向台灣民眾宣傳這些。不過，單是宣傳沒多大用，還要找機會亮出「真刀真槍」，才能夠欺之以「有料」、有「根據」也，然而，這不過是哄小孩的小把戲。