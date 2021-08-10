東京奧運會曲終人散，除了看獎牌，也不能不算經濟帳，這無疑是百年奧運史上虧損最嚴重的一屆。主辦奧運會曾是許多國家夢寐以求的豪華盛宴，更被視為國力強大的象徵，但時移世易，如今奧運會儼然變成雞肋甚至燙手山芋，各國敬而遠之。尤其是經過這次血本無歸的慘痛教訓，相信以後再也沒有多少國家敢碰。

奧運會本來就是燒錢的遊戲，加上新冠肺炎疫情在全球肆虐，令東京奧運雪上加霜，保守估計最少虧損200億美元以上。日本政府本想藉奧運帶動疲弱已久的經濟，沒想到落得如此結局，真可謂人算不如天算。

事實上，最近幾屆奧運無不嚴重虧損，上屆巴西奧運除了欠債數十億美元，還直接導致國內經濟崩盤，新建場館大量閒置更成為長期經濟負擔。難怪2024年和2028年奧運會主辦權沒有競爭對手，直接交由巴黎和洛杉磯，2032年奧運會至今沒有一個國家申請主辦，相對於過去爭崩頭的盛況，簡直不可同日而語。

毫無疑問，奧運會不僅正失去原有意義，也正失去原有吸引力。面對如此尷尬的局面，國際奧委會主席湯瑪士‧巴治打起中國的主意，不止一次讚揚2008年北京奧運會是歷來最成功的一屆，希望2032年奧運會再由中國舉辦，還直接點名上海、深圳等城市。很明顯，這不是讚揚，而是捧殺。中國是否再舉辦奧運會，關鍵不在於有沒有能力，而在於有沒有必要。當今中國國力遠超2008年，加上舉國體制的優勢，主辦奧運會當然沒有問題，問題是可一不可再，這種勞民傷財的豪華盛宴試過一次就夠了，千萬不要再做冤大頭。更何況，奧運往往避不開政治，目前部分美國等西方政客正鼓吹杯葛明年北京冬奧會，中國何必再自尋煩惱。