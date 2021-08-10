香港健兒在剛閉幕的東京奧運會獲得前所未有的佳績，共奪得一金二銀三銅，打破歷屆紀錄，這個成績令全城振奮，也令沉鬱的社會氣氛獲得沖喜。各階層包括政要名人爭着走出來恭喜，變成口頭上的黃大仙，有求必應，由檢討體育政策到增加資源，都樂意開出期票，甚至考慮讓退役的運動員加入紀律部隊，以保障其後路。

其實運動員退役後投考政府工及紀律部隊，大有人在，尤其是足球員轉做消防員，時有聽聞，而且不是等年紀大，很多都是當打之年便毅然轉行，因為職業生涯「朝唔保得晏」，隨時有汗出冇糧出，一隊港超聯球隊欠薪數百萬元，球員變苦主，徬徨無助，試問又怎叫家長放心讓子女做職業運動員？早前電視台訪問獲銅牌的奧運乒乓球女將父母，表示曾經忐忑，為她們的前途擔心，但因為尊重子女意願及有信心，才放手讓她們一拚。

明星級的運動員，廣告應接不暇，而且名氣響噹噹，將來退役之後可以做教練，不愁出路，但一般運動員生涯很短，體壇空缺有限，就算是聘請教練，都很多時候向外招聘，所以30歲左右便要鋪定後路，重新在其他行業發展，從來政府都沒有特別給予援手，難聽點說句，是自生自滅。

如果今次香港代表隊的成績並不是這般優異，回來會否又是受到冷待呢？答案不問可知。香港運動健兒有這樣的成績，政府官員亢奮，但熱情過後，究竟又會為運動員做甚麼呢？是否又是三分鐘熱度？女泳將何詩蓓自小受到正規訓練，並有家庭全力支持，才可以有今日成就。香港或者有第二個何詩蓓，但種種原因不被發掘，政府要等到有獎才檢討現有制度，實在太功利也太後知後覺。