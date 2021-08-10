事務律師和大律師是兩個不同的法律工種，源自英國的法律制度，是分工合作的行業，遺憾地由於歷史上的翻譯錯誤，將常出入於法庭大樓的訟務律師稱為大律師，無形矮化了事務律師的地位。在一錯再錯下，把資深的訟務律師稱為資深大律師，實際上事務律師也有資深的，但沒有在名銜上彰顯出來，造成公眾的誤解。

律政司提出《2021年法律執業者（修訂）條例草案》，目的是將這個行業的不公現象糾正過來，容許司內律政人員中的事務律師可有條件申請成為資深大律師。律政司稱，按現行《法律執業者條例》第31A條規定，只有兩類人有資格申請成為資深大律師：A類是以大律師為職業，向終院首席法官申請成為資深大律師。相關升級的實質條件是首席法官認為其具有足夠的能力、聲望，對法律有足夠的認識和逾10年執業經驗。B類是讓4種擁有大律師身份的人士可申請成為名譽資深大律師，那就是大學法律學院的老師，法援署、破產管理署和知識產權署的指定職位者。

在昨天條例草案會議上，與會者一致認為這個有條件的資深大律師實際是苛刻，對有關人士構成不公和心理影響。筆者認為，其實目前開闢這個有條件性的資深大律師也揭露若干問題：一、本質問題：政府說律政人員內無大律師和事務律師之分，兩者工作均以表現為重，修例後的升格與否是考慮能力、經驗、法律水平等本質問題，既然如此，那又與職份掛鈎，實在無理。二、平機問題：目前條例是允許在律政司內的大律師和另外4類工種的大律師通過上述A/B類申請加冠「資深」二字，就算離職也不會被免去資深名銜，那麼為何事務律師身份會受到不公平的對待？三、職業之分問題：今天的大律師與事務律師的差異已非常小，事實上事務律師的執業範圍和深度較大律師的廣大，亦享有高等法院的出庭發言權，只是沒有大律師的假髮與外袍。

為了解決律政司上述造成混亂的顧慮，筆者提出可在條例草案註明，只要有條件的資深大律師在離職前換職為大律師的身份，均可保留資深大律師的名銜。長遠而言，從司法改革角度和參考其他普通法司法管轄區的經驗，特區政府應主動向兩個法律行業提出合併建議，統一行業名稱，不但不會影響行業的分工，還將歷史遺留的錯誤名稱及早糾正。