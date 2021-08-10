東京奧運曲終人散，中國在獎牌榜由一直的領先地位跌落第二，美國以39面金牌力壓中國的38面後來居上，且獎牌總數亦比中國多。至此，西方傳媒總算鬆了一口氣，不用再氣急敗壞自行改變計算獎牌的做法，由計算金牌數量來排名變成計算金銀銅牌總數來排名，美國總算贏得光明正大。

當然，美國只比中國多一面金牌，心底裏還是意難平。這就難怪，美媒不懷好意地在雞蛋裏挑骨頭，揶揄中國選手是「悲慘金牌機器」，指摘中國「不擇手段奪金」，中國運動員既「悲慘」又「麻木」，就像是工廠生產線上的「金牌機器」云云。西方傳媒不斷找碴，道理不見有，反倒是一股酸味撲鼻而來。試想想，中國若非全方位威脅美國的霸主地位，包括在奧運比賽方面，他們又何需煞有介事對中國無理批評一番？西方國家愈當中國一回事，愈證明中國今日實力非凡，愈顯得洋人焦慮不安，簡直到了歇斯底里的地步。

至於運動員一旦站在比賽場上，必定全力以赴，以爭金為目標，各國也是一樣，何來悲慘和麻木之有？「中國第一金」、射擊美少女楊倩奪金後比出愛心手勢，活潑可人，足以反映美媒所謂的「悲慘金牌機器」只是想當然而已，反映他們十分無知，眼界還停留在中國改革開放前的套版印象。

說到底，奧運雖云是體育競技，但同時是各國實力的縮影，當中更夾雜政治角力。今屆奧運，中國僅以一面金牌之差輸了給榜首的美國，兩者實力顯然是叮噹馬頭，排第3的日本挾主場之利亦難望中美的項背。可以斷言，3年後的巴黎奧運必有一番新局面，中國力壓美國成為一哥並非虛言。而隨着中港融合，中國愈來愈強勢，筆者相信港隊運動員遲早有融入國家隊的一天。