從本地電視台的音樂選秀節目中，冒出了一隊12人的男子組合，有人認為，他們的走紅程度堪稱史無前例。據說過去一年，小伙子們佔據了香港七成廣告代言人的席位，這種情況即便是譚詠麟、張國榮、梅艷芳最當紅的年代，都不曾見過。

不少人將這幫男團捧到上天，但也有人把他們貶得一文不值，說他們名為歌星，但不大會唱歌，更有甚者，因為見到這男團出鏡時愛將面容塗得粉白，便譏笑他們。我特意找來12人之中較出名的幾個，聽了幾首他們的歌曲，論歌藝，算是中規中矩，不至於不會唱，而其中一人更是甚有天分，演唱悲情歌曲，深通箇中三昧，只因為這年頭好旋律的作品太少，故他即使不停推出新作，也不能像譚、張、梅當年的名作般，馬上全港傳唱。這小子將來能否成為另一個校長或哥哥，就得看際遇，看能否幸運地碰上金曲作品了。

整體而言，這群小伙子目前還是名大於實，之所以忽然竄紅，大抵是跟社會環境有關。2019年的反修例風波撼動全港，據說六成市民是反建制的，而一家本地大電視台被視為建制陣營，於是不少人為了反大台，便瘋狂追捧另一家規模較小的電視台。上述的男團正是由那家弱勢的電視台捧出來，人們支持這隊組合，骨子裏就是在宣洩反建制情緒。所以，哪怕12人加起來也沒能出過一首家喻戶曉的歌曲，不少歌迷仍會對他們愛得癡狂。

一些中年的「黃絲」朋友向我坦言，他們如今已不大看社會新聞，以免憤怒或神傷，整個人的心神惟有寄託在追星之上。友儕相聚，彼此不論政治，只談姜B，不亦快哉！在他們看來，是「不為此無益之事，無以遣有涯之生」也。