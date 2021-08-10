聖火熄滅，東奧閉幕！相信許多市民都同老朽一樣，內心那些激動嘅音符，如廣東音樂《將軍令》一直盤旋在腦海，暫時忘記變種病毒嘅威脅仍未解除！本報頭版尋日以活潑悅目嘅版面為揚威眾將留下香港驕傲一頁！

「牛下女車神」李慧詩喺單車女子爭先賽壓軸再添一面銅牌，香港代表隊最終以1金、2銀、3銅，共6面獎牌，形成一個完美「鐵三角」，創下自1952年首次征戰赫爾辛基奧運，69年來最彪炳戰績，令全城動容！過去兩星期，市民投入追看賽事，奧運熱潮前所未有，本報緊貼每一個激動人心嘅情節，尋日「正論」：「披荊斬棘百煉鋼 獎牌背後皆血汗」，道出香港精神發光發亮嘅原因，更將「牛下女車神」全面「起底」，其刻苦永不放棄嘅「強大心臟」確令人動容！

李慧詩永不言敗、充滿自信嘅精神，固然值得敬佩，之不過，從一連串嘅訪問，老朽更欣賞佢嘅反應、自嘲和幽默，原來佢都係「金句王」，尤其被問到年齡有冇影響佢嘅表現；好一個李慧詩，佢話：「我無考慮太多歲數問題，但原來電視直播成日都講，但我又唔係選港姐。」又反問記者：係咪35歲先無得選（港姐）？我仲有一年，哈哈。這真是神級妙答，充滿自信，更充滿明亮個性，令人刮目相看。鏡頭下嘅佢，汗濕髮尖，揚眉笑得太動人太真誠，靚到呢！

當然，車神金句源源不絕，譬如佢話：「攞唔到金牌……人生就係咁，好努力完成一件事，但好彩我哋盡力過，無悔，唔好後悔。」不是嗎？每個人一生只能活一次，無悔，不就是印證生命沒有白來人間一場嗎？一個不食人間煙火、不動感情、無愛無憎、無是無非嘅人，不正是「活着，卻已死」嘅人嗎？當兩腳一伸，後悔都太遲了！