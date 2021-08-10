教育局局長楊潤雄日前宣布終止與教協所有工作關係，教協在本港教育界已沒有任何代表性，兼違反教師天職。就此，曾參加教協的教師應盡快退會或不再交會費，為自身作為教師的尊嚴和清譽與教協劃清界線，並以退出教協的行動，作為對在2019年社會動亂（教育局最新用詞）那些受該會煽動或洗腦參與而被捕的4,000多學生喪失大好前途、招致無可挽救的損失的一點抗議和譴責，也是對墮落犯法參與暴動教師同儕的一點救贖。

教協是根據職工會登記條例註冊為工會的，可是近年教協的所作所為已不斷違反職工會條例，一如楊局長表示政府對教協的關注不是一時的，斷絕與教協的工作關係是深思熟慮的決定。但因教協的註冊是歸職工會登記局管轄，所以教育局所能做到的便是立即一刀切斬斷工作關係，讓教協再不能也沒有任何角色和身份及功能代表教育界。而教協被取消在教育界代表角色已有多天，卻仍未見勞工處轄下的職工會登記局有任何行動。儘管社會各界強烈要求當局取消教協工會註冊，仍未聽到勞福局有任何交代，職工會登記局是有責任保障工會會員的合法權益的。

雖然部門不同，但政府只有一個，沒有理由教育局已與教協割席，負責登記註冊及監管工會責任的職工會登記局及其上級部門，卻沒有與教育局採取一致的行動。何況已有多個團體往勞工處請願，指出教協已公然違反《職工會條例》第7條、第10條、第34條等的規定，即教協涉嫌從事非法目的、違反職工會註冊要求，曾把經費用於非法用途，以及用於政治目的。再者，教協迄今都沒交代與暴亂密切關係的「612」基金，警方國安處必須盡快徹查及追究，既保障國安，也免其會員受牽連。