民主黨副主席李永達上周乘搭深夜航班離開香港，隻身前往英國倫敦，預計短期內不會返港。李永達身為民主黨副主席，一走了之的行為顯得相當不負責任，他若然有計劃「走佬」，當初出選民主黨副主席的行為是匪夷所思。雖然暫未知李永達離港的原因，但他過去與黎智英的關係十分密切，不排除他是認為自己「身有屎」才離港，執法部門須調查事件。

於政壇「縱橫」多年的李永達，一直與壹傳媒黎智英等反中亂港分子過從甚密，更屢被傳媒揭發與被稱為「叛國禍港四人幫」的黎智英、何俊仁、李柱銘和陳方安生密會。

據報道，2014年黎智英被揭向多個攬炒派政團及個別人等秘密捐款逾4,000萬元後，該晚隨即在其寓所與李永達等人密會。資料顯示，民主黨至少收受黎智英約1,000萬元。2020年8月，黎智英因涉嫌違反《港區國安法》被捕，獲釋後即召來何俊仁、李永達、林卓廷及胡志偉等民主黨人士到其寓所密會兩小時，令人質疑他們密謀攪局。李永達亦曾於陳方安生創辦、黎智英資助的議政平台「香港2020」擔任研究總監。

國安法實施一年多，民主黨可謂名存實亡。現在李永達不少黨友或鋃鐺入獄，或遠走高飛，林卓廷、胡志偉及尹兆堅因參與去年「35+」初選而身陷囹圄；民主黨前主席何俊仁因前年10‧1非法集結案被判囚18個月，民主黨前主席楊森被判監14個月；創黨主席李柱銘因參與前年8‧18非法遊行案被判入獄11個月，緩刑兩年；前民主黨議員許智峯則選擇棄保潛逃，以公務外訪為由前往丹麥，卻未有按原定日期返港，其後宣布已流亡海外，現已移居澳洲。外界質疑李永達或感到自身難保，故逃之夭夭。

李永達才剛「出山」當選副主席，當黨員以為該元老會臨危受命時，他卻疑似「鬆人」，這叫當日投票支持他的黨友，如之奈何？有民主黨成員指，對李永達離港感到驚訝，事前完全沒先兆，早前更一起食飯，着大家堅持做地區工作，不要參選立法會。難怪民主黨中委蘇逸恒在Facebook意有所指地發貼「叫人衝，自己鬆」。

李永達「棄黨出逃」，民主黨出路何在？民主黨現任主席羅健熙在上月其實也有李永達的相似舉動，就是於不知會其他黨友的情況下，突然辭去區議員職務。由黨主席至副主席都如此喜歡「靜雞雞」跳船，日後還如何取信於黨員，相信其決策？

民主黨現正為今年底是否參選立法會而糾纏，還提到要於9月召開黨大會作出決定。李永達出逃正揭示黑暴期間攬炒派所謂的「齊上齊落」、「核爆都唔割」只是美麗的謊言，黨的領導層隨時出賣黨員，令其進退維谷，大失預算。畢竟大難臨頭各自飛的領導層、先行跳船的政黨是沒有前景的。