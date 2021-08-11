正論：教協亂港罪難逃　休想解散博甩身

自作孽，不可活。上月底遭兩大官媒炮轟為「毒瘤」的教協終於宣布解散，主席馮偉華昨日煞有介事聲稱，隨着社會、經濟、政治環境變化，感到巨大壓力並無法化解危機，理事會一致決定解散教協並獲得監事會支持。顯而易見，教協匆匆離場並不是「迷途知返」，而是與民陣、支聯會、職工盟及國際教育組織割席，並假惺惺地成立中國歷史文化工作組後，依然未能獲得姑息，才不得不來一招「金蟬脫殼」博甩身。

可以看見，教協遭官媒狂轟後，初時仍然死撐，自恃有9.5萬會員「人多勢眾」，揚言教育局與其斷絕來往是對整個行業的損失，企圖將數以萬計的教師綁上戰車，結果卻不得要領，不但教育局強硬表示不會因教協短期內的回應而改變終止工作關係的決定，甚至招來警隊一哥蕭澤頤首度開腔，表明警方不排除調查教協，如發現有企圖違反國家安全或刑事行為必會追究到底。

至此，教協終於知道所有垂死掙扎和忽然轉軚並無起到作用，港府以至中央都不賣帳，惟有「無奈」地為有48年歷史、回歸後變質為反中亂港政治組織的教協畫上句號。

別看馮偉華昨日擺出冤屈狀，聲言解散教協責任誰屬由公眾評價，言下之意即是錯不在我，而是遭到政治打壓，其實只是作賊心虛。如此說詞公眾早就見怪不怪，皆因反對派永遠不懂反躬自省，永遠只知諉過於人。儘管教協一再自稱是教育專業團體，又口口聲聲「重視學生安全」、「沒有煽動學生示威」、「反對港獨」，甚至厚顏無恥改口說要培養教師家國情懷，但除了愈描愈黑，根本不能起到蒙蔽公眾視線的作用。

大家不會忘記，由反廿三條到反國民教育，由支持佔中到煽動黑暴，教協動輒號召全港罷課罷學，與民陣、支聯會、職工盟等反中亂港組織沆瀣一氣，更被揭發會址出售及推介美化黑暴書籍，並代「612黑暴基金」代收支票等等，如此種種，不勝枚舉，豈是一個解散動作便能輕易撇帳？

更遑論教協立會宗旨之一就是以「社會團體」自居，開宗明義要「促進社會的民主、公義和進步」，這哪裏是教育專業團體？特別是所謂的民主、公義和進步，只是根據本身政治立場詮釋，亦即是逢中必反、逢港府必反。即使這些文宣都隨着教協「改頭換面」而在其官方網頁下架消失，但有做過就是有做過，有講過就是有講過，現在才來反口已經太遲。

實際上，教協以「教育專業團體」為包裝，卻熱衷於搞政治，不斷興風作浪，比民陣、支聯會等反中亂港組織更有欺騙性和危害性，皆因受其荼毒和洗腦的全是年輕學子，足以摧毀一代又一代年輕人。官媒形容其為誤人子弟、必須剷除的毒瘤顯然並無誇張，走向末路完全是咎由自取。

當然，教協自我了斷是一回事，須依法清算又是另一回事。反對派總有一個很奇怪的邏輯，就是「又要威又要戴頭盔」，平日將「五大訴求」、「違法達義」、「核爆都不割席」等口號叫得震天價響，結果一遇考驗即跪低，毫無擔當之餘，更以為只要退黨、跳船、割席、收檔便能保平安。說到底，教協跟其他反對派一樣不自量力，過於高估自己，過於低估中央。在國家面前，反對派直如蚍蜉一般微不足道；在國法面前，更是休想心存僥倖，只要幹過違反國家安全的勾當，便要有接受法律制裁的準備。至於馮偉華表示將變賣教協物業等資產，外界更需留意其巨額金錢流向，慎防有人夾帶私逃。

事實再次證明，善有善報，惡有惡報；時辰一到，一切都報，現在正是各反中亂港政治組織及政客遭受報應的時候。隨着黎智英收監、壹傳媒收檔、支聯會名存實亡、民陣土崩瓦解、教協自我了斷後，其他亂港組織如職工盟之流顯然有得震無得瞓，香港終於見到撥亂反正的曙光。然而，正本清源的舉措不能就此停步，尤其是改革教育不能再拖，教育局更要揪出業界黃師獨師，不容他們繼續毀人不倦。惟有從小培養年輕人正確的國家民族觀念，認同中國人國民身份，香港才能從根本上杜絕反中亂港勢力，才能達致長治久安。