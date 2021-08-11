功夫茶：重視體育誠好事　最怕熱度三分鐘

東奧閉幕！相信唔少市民內心仍然洋溢着激動歡悅嘅音符，為港隊健兒大放異彩、締造歷史一刻而感到激勵！一金二銀三銅嘅彪炳戰績，每面獎牌背後儘管有不同嘅感人故事，唯一相同嘅係運動員以堅毅不屈精神為香港留下驕傲一頁！

香港代表隊出征今屆東奧交出如此亮麗耀眼嘅成績，一向口講支持體育運動嘅港府，再不能乾打雷不下雨，口惠而實不至，尋日終於表示，將會加快興建沙田體育學院新設施大樓，期望最快2024年6月完成！民政事務局話會提早於今年立法會休會前，向財委會申撥9.9億元進行工程。新大樓會提供額外設施如更大嘅劍擊館、擴大體院內嘅運動科學及運動醫學中心等。事不宜遲，畀啲久違嘅「香港速度」睇吓好冇？

港府就話，過去4年喺體育發展投入約600億元非經常開支，現時體院有1,300名運動員，其中500位為全職運動員，港府指以前好難達到呢個數目，而提供畀體院嘅撥款則由2017至2018年度嘅5億元，增加42%至本年度嘅7億元，強調支援體育發展並非三分鐘熱度。是否三分鐘熱度，並非政府說了算。古人說，百川異源而皆歸於海，百家殊業而皆務於治。意思係話，百川嘅源頭即使唔同，但最終都會流向大海；百家學說所從事嘅事業不同，但都以將國家社會治理好為主要目的。

事實係，政府對體育事業，從未見有長遠政策，即使稍增撥款，距「皆務於治」仍然遙遠！正如有論者指出，喺香港全身投入運動唔容易，皆因好多時候，顧得訓練就顧唔到生活，顧得比賽又顧不了前途。同內地嘅「舉國體制」固然冇得揮，即使已有成就嘅「精英甲+」全職運動員，每月最多可獲體院資助亦不過4萬多元，相對於區議員，唔計實報實銷，每月都有3皮幾啦！香港運動員，唔通每次都要靠「奇兵出奇迹」？

有句老話係咁講：唔係見到希望才堅持，而係堅持才會見到希望。引而伸之，要培訓精英運動員，唔係見到獎牌先撥加資源，而係堅持撥加資源才會見到獎牌！呢嗱！港大尋日就公布，為咗令運動員再無後顧之憂，港大將透過教研發展基金，向3名就讀港大嘅東奧參賽運動員頒贈10萬元獎學金，以支持佢哋喺學業及體育事業雙軌發展。

港大仲話，今年將向經「精英運動員推薦計劃」入讀、具傑出表現應屆新生提供5O萬元獎學金，並將對佢哋提供住宿獎學金、彈性修讀安排、訓練及比賽資助等支援，畀佢哋喺投入訓練外，亦能喺學術領域馳騁！港大今趟可謂踏出正確一步！追夢，都係要食飽飯，希望一眾高官切勿一時雀躍只顧抽水，唔該攞多啲實證出來！