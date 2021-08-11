世界視線：奧巴馬派對惹議　民主黨虛偽盡現

美國前總統奧巴馬日前慶祝60歲生日，其中賓客不戴口罩熱舞的片段流出，涉嫌違反新冠肺炎防疫指引，惹來民眾極大憤慨。目前新冠疫情在全美國出現反彈，當地過去7天平均日增確診病例已超過10萬宗，是今年2月以來的首次。

從流出的片段可見，生日派對在一個大帳篷內舉行，賓主沒有戴口罩就進入舞池熱舞，背景中可見奧巴馬拿着咪高峰載歌載舞，期間沒有戴上口罩，神情相當愉悅，還無視社交距離，不時與其他嘉賓擁抱致意。

事實上，今次「無罩大會」引發的風波，絕不是一句「疏忽」就可以蒙混過關。就在派對舉行前，輿論已有不少質疑之聲，當時奧巴馬辦公室曾承諾將派對規模縮減，只會邀請親朋好友，結果仍然有約700人出席，當中名流雲集，據報樂壇天后Beyonce及其歌手丈夫Jay-Z、導演史提芬史匹堡等均為座上客。

眾所周知，奧巴馬曾嚴厲批評特朗普政府抗疫不力，將國家推向萬劫不復之地，又跟克林頓、喬治布殊等前總統一起拍片，鼓勵民眾接種疫苗，但原來私下卻視防疫措施如無物，難免惹來講一套、做一套的批評。更有甚者，根據《紐約郵報》報道，奧巴馬一家與賓客們可以不戴口罩縱情玩樂，負責餐飲等服務的工作人員，卻要全程戴上；另一方面，特勤人員在派對舉行前夕實施封路等管制措施，亦令附近居民怨聲載道。

奧巴馬作為前總統，必須對公眾起表率作用，特別是經常以「精英」自居的民主黨「進步人士」，歷來在抗疫問題上以「相信專家」、「相信科學」自詡，想不到一樣不脫「我可以例外」的心態，叫那些拚死抵抗社交禁令和口罩令的「紅脖子」們如何心服。問題是，在當今美國凡事區分紅、藍的政治氛圍下，共和黨支持者罵歸罵，但除了看《紐約郵報》和霍士電視台的報道「圍爐取暖」外，也只能徒呼荷荷。至於總統拜登，處境其實也是相當尷尬，據說他委任的氣候特使克里搭乘私人飛機赴會，拜登為之緩頰也來不及，更不會對今次事件置喙。