產評：中美幣策呈分化　世紀冧市勢爆發

在海量放水後，美國聯儲局自知不能持續，內部有關制訂「收水」時間表的聲音愈來愈大，相信年底前必有較明確指引，或多或少讓美元近日轉強，使估值高企的美股危如累卵。另邊廂，自疫情爆發後，對放水甚為克制的中國因經濟增長趨緩，年內繼續適度放鬆貨幣政策以力谷需求的可能性增大，意味人民幣易跌難升。然而，中美幣策一鬆一緊誠非好兆頭，市場驚「收水」不在話下，更憂放水預示經濟疲乏，意味兩地金融市場皆面臨調整壓力，並殃及其他經濟體，一場世紀股災恐一觸即發！

疫情至今仍困擾全球經濟，防疫成效令各地央行的幣策由去年的統一寬鬆，轉為開始分道揚鑣。歐洲經濟長年積弱，短期難以「收水」；日本不用多說；美國通脹則在龐大救市力量驅動下持續升溫，相信聯儲局今秋要被迫為「收水」時間表發出更明確的路線圖。

從近期美元走勢回勇來看，市場似正在消化聯儲局可能提早縮減買債和上調利率的預期。問題是，利率回升較預期來得更早的話，勢將引發股債二市資金輪動，已有不少重量級名人警告，聯儲局「收水」步伐確立之日，正是美股歡樂派對完結之時。

中國方面，在7月15日出乎意料地進行了一次全面「降準」，向市場釋放逾萬億元人民幣資金，明顯與美國幣策方向不一。究其原因，是為下半年經濟補底，首要降低企業，尤其是中小企的經營成本，保住就業，惟當時仍未出現如今的疫情擴散和特大天災，意味年內宣布第二次「降準」的機會不小。

有分析就此警告，一旦連環「降準」將是噩耗，一來反映經濟前景轉弱；二來相比之前的任何時期，內地再「降準」的空間已相對減少，因目前銀行須預留的最少資金要求，已屆國際標準的警戒線，再「降準」後，國際資金就會質疑內地銀行的資金緩衝，意味救市瓣數將少了一環，誠非好事。

事實上，早在去年疫情爆發以來，中美的經濟政策步伐已不一。一方面，美國拜登政府投放數以萬億美元計的資金大搞基建振興經濟，短期無可能再忽視通脹而「大撒幣」；另一方面，中國經濟復甦較早起步，亦較早見頂，下半年須重新催谷。如今兩強在貨幣政策上皆遇上進退維谷的困局，以往可以憑「默契」化解，例如2016年時任聯儲局主席的耶倫，就因中國經濟放緩而助力推遲加息步伐，並表明關注中國，可今時今日雙方互信盡失，只會選擇有利自己的舉措，足見金融市場動盪勢必難免，投資者一鋪清袋的機會遠高於一夜暴富，切忌輕舉妄動。

之不過，所謂「破而後立」，中美經歷陣痛後，必然使出渾身解數，務求最先重站起來，以在這場行將上演的資金大挪移中，爭奪各路資金落戶。率先擠水分的中國資產，無論在利率和經濟增長前景都處於上風，中港金融亦早已準備好迎接這場百年大變局，一旦成功確立資金趨勢向東流，實可視為中美金融戰的里程碑！