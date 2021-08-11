中央政府在香港的戰略應是可攻可守。

守才可以攻，守的方法有多種，最佳的是智慧型守衞，最劣的是玉石俱焚，焦土政策。關鍵是香港要發揮作為中國發展的資產作用，抑或變成國家的負債？防守要講智慧，便要創新，在制度與政策方面求變。

一是依國安法和國安系統建構防衞性系統，以訊息為主，用大數據等科技手段、專業的情治人員來在香港之內清理外力滲透，抑制極端主義的興起。這是歐美國家科技化、組織化的必然趨勢，美、英的內外監控尤其嚴厲。現時中美已進入新冷戰階段，熱戰只是嚇唬，真正的戰爭是情報之戰、顛覆之戰，特別是在香港，美國為首的五眼聯盟不會公開侵略，卻是借香港對內對外開放，以滲透收買來作顛覆手段。情報系統便是沒有硝煙戰爭的主力。國安法和現有的法制可構成法治的羅網，對付已證明的滲透顛覆，情報系統則作未雨綢繆，預防性的防衞，是出擊來抑止未來的反叛與動亂。

二是從制度與文化建設入手，國安法與香港從殖民地承襲的法律仍有不協調的問題，後者需要改造，這是制度建設完善的工作。與之配合的是教育與文化的建設，要扭轉殖民地百年奴化教育和回歸後英、美對香港的歪曲宣傳，根本上只能依靠長期細緻的文化教育，才可實行真正的民心回歸。

可是這兩者都不是可依循抄襲而來，需要智慧型的創新。情報系統面對的國家安全問題，不只是政治外交，更涉及經濟金融、科技文化、公共衞生等全方位的範圍。科技手段也與前大不相同，滲透與反滲透的方法比前遠為複雜。而教育文化關鍵是內容，是民族主義抑或是民粹主義？是英美重商主義的利己傷人，抑或是人類命運共同體？

中國內地與香港正面對新的世界，新的世界除了開啟新機會，還挑戰我們對歷史和世界的舊認知。香港的教育文化該怎樣去殖民地化，怎樣重建中國在全球發展中的新認知、新方向，不是簡單的行政措施所可完成，這需要智慧與決心投入，也需全民普及。這樣智慧型的防衞，才可抵禦外力各種假知識、假信念的攻擊，且可建立中國的認知，鞏固中國的道路。不僅抵抗外敵保家衞國，還可示範世界，讓世界明白美國的邪惡與虛偽。智慧型防守便可與智慧型的進攻結合，香港可攻可守。