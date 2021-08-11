香港民主黨是反對派最老牌政黨，也是曾在立法會佔議席最多的政黨，領導層也已傳了好幾代，這個黨怎麼看、怎麼像東漢末年「四世五公」的袁紹家族。

曹操曰：「吾知紹之為人，志大而智小，色厲而膽薄，忌克而少威，兵多而分畫不明」。楊阜曰：「袁公寬而不斷，好謀而少決，不斷則無威，少決則失後事」。香港民主黨混到今天，胡志偉、林卓廷、何俊仁等已經身陷囹圄，日前它的「創黨黨員」、當了一個多月副主席的李永達，又「粒聲唔出」離港赴英也。

李永達1991年起當過多屆香港立法機構議員和區議會議員，是反中亂港陣營中的悍將，非常活躍，名氣不小。2019年4月，也即反修例暴亂爆發前兩個月，李永達因前幾年在「佔領中環」行動中干犯了「煽惑他人犯公眾妨擾罪」，被判刑8個月，緩刑兩年。眾人皆知，這是本地「司法保護傘」對他的輕判，完全毋須囚禁，等於不用刑罰，這也是長期以來，司法界中有人對反中亂港政客實施保護的慣常做法。

不過，這樣一來，令李永達在兩個月後爆發的反修例暴亂中不得不老實了一段時間，未能像其他亂港政客似的上竄下跳，也沒機會跑到美、英等西方國家呼籲制裁中國和香港，這就為民主黨留下了一個「有用之人」。

於是大家看到，今年6月李永達剛緩刑期滿，便立刻復出擔任民主黨副主席。這時暴亂已平，《港區國安法》利劍高懸，亂港政客抓的抓、逃的逃、隱退的隱退，民主黨也瀕土崩瓦解。如此這般，李永達算是「臨危受命」，不斷叫嚷要「穩定軍心」，要「堅持地區工作」。然而，他現在卻棄軍而逃，果然「志大而智小，色厲而膽薄」也。

李永達的鬼祟出走，使人們不能不把眼光轉向陳方安生和梁家傑，這兩位也是資歷很深、名氣更盛的亂港政客，他們好像還很沉得住氣，真以為自己沒事嗎？不想跑嗎？