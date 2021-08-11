英國《泰晤士報》日前煞有介事發表長篇報道，聲稱有中國間諜扮成難民申請BNO簽證，企圖入境英國，英國政府已留意到這個問題，有關部門會對簽證申請人進行嚴格審查，而BNO簽證審查程序比其他任何類型的簽證都全面。但好笑的是，整篇報道從頭到尾沒有拿出任何證據或案例，只是訪問個別已逃亡當地的亂港分子及末代港督彭定康，他們都贊成加強對香港「難民」的審查云云。

正如有人質疑，BNO是回歸前發給香港居民的證件，中國間諜如何以此身份進入英國？更何況，中國間諜進入英國的渠道多的是，例如投資移民，何必捨易取難扮成難民？既然倫敦當局杯弓蛇影，單單嚴格審查BNO移民是不夠的，最好連投資移民也取消，否則整個英國遲早被中國間諜佔領。

說穿了，英國傳媒大肆炒作間諜問題，無非想搬龍門，只歡迎帶錢來投的港人，而不歡迎既無財又無才的政治難民，所謂的「中國間諜」不過是藉口罷了。倫敦當局曾推算未來5年將有32萬港人移民英國，單是今年就會帶走2,800億港元，這才是其推出BNO移民計劃的真正目的。甚麼支持香港自由民主人權，只能騙騙那班無腦黃絲。

其實也難怪，英國本已日薄西山，脫歐之後又走投無路，加上新冠肺炎疫情沒完沒了，根本沒有能力收容這麼多政治難民，於是占士邦上腦，編造「中國間諜滲透」的謊言，以此閂定後門。至於那些已逃到英國的亂港分子，也不希望更多人爭奪資源，對英國政府嚴格審查BNO移民自然舉腳贊成。人們好奇的是，日前鬼祟赴英的民主黨副主席李永達，究竟是以甚麼身份入境？他曾長期擔任立法會議員，應該有一定家底，不會折墮到淪為難民吧？