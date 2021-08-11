世界上沒有無緣無故的團結，亦沒有無緣無故的分裂，天下熙熙皆為利來，利之所在，可以稱兄道弟，一旦利益衝突，就反目成仇，在政壇司空見慣。

民主黨副主席李永達一走了之，黨內有人發貼暗諷「叫人衝，自己鬆」，形成內訌，事件繼續發酵，首先在扣押中的尹兆堅為李永達護航，不點名反擊自己黨友，矛頭直指一男一女年輕乳鴿，說他們立場飄忽，沒有為黨分憂，是政治投機者。此話一出，當然又掀戰幔。尹兆堅的黨友，同樣因為35+初選涉違反國安法被扣押的林卓廷，又是在鐵窗中多多聲氣，與尹兆堅同聲同氣，又是撐李永達，同時向乳鴿開火。

其實林卓廷都算是民主黨的中生派，與元老李永達差了兩、三個世代，理念也不見得一致，攜手合作也只是因為利益所在，團結就是力量，民主黨曾經是反對派最大黨，有一定明星效應，連鄺俊宇之流也可以捧做議員，難怪窮途末路依然聲大大。

作為反對派政黨，民主黨的光譜也實在闊得離譜，一邊是最極端的港獨本土派，另一邊是主張「和理非」的大中華派，走在一起只不過是因為這個品牌過去有一定的捧場客，在選戰之中掛着白鴿招牌，就算無名小卒都有機會雞犬升天，如果信這些人真心團結，實在太天真。那些年輕的民主黨成員，真有耐性聽過氣大佬的說話嗎？

一聲不響，背着黨友走他方，之前出山原是為了穩定軍心，現在反而是撕裂自己友，內部分裂都擺上枱，自稱民主黨，難道可以阻止自由發表意見嗎？李永達一走，民主黨內部矛盾浮現，亦無人壓得住場，四分五裂走向亡黨，是必然的發展，反中亂港，最終都是慘淡收場。