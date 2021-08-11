8月9日，聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）發出最新評估報告，警告全球暖化和海平面上升已是不可逆轉。報告由超過200名科學家參考逾1.4萬項科學研究再編撰而成。簡單地說，全球地表氣溫由1850年至今上升了1.1度，預計到2030年將上升至1.5度。換言之，地球發燒了。

今天的天災和人禍，誰是因誰是果，也未必能夠說得清楚，但根據這份報告，人類毋庸置疑是造成地球氣溫上升的黑手！全球氣溫上升會造成氣溫氣候變暖，自然災害會愈發頻繁，最後海平面不斷上漲，沿海地區岌岌可危。

近年美國西岸頻繁發生山林大火，去年加州一場山火面積約等同7個香港。本周希臘埃維亞島也發生嚴重山火，從新聞看見島民坐船逃離火場。上月德國和我國河南亦有嚴重水災，洪水釀成幾百人死亡，逾千萬人受災。當天災頻繁，人禍也頻生。新冠病毒蹂躪全球，就病毒溯源問題，究竟是天然還是人為的，中西方還在爭議中，有待歷史去印證，但至少一件事是真確的：疫情失控絕對是人為的錯誤。

西方社會崇尚個人自由主義，白人的優越感使他們鄙視口罩，認為戴口罩代表弱者或病者，卻忘記了這是他們祖先在上世紀的發明。口罩是用來防止病毒感染，結果他們不戴口罩；為了啤酒和美食，他們拒絕禁足，不保持社交距離；最後歐美印度等地疫情迅速蔓延。目前全球累計感染人數有兩億，死亡人數超過400萬。相反，中國處理疫情嚴謹而恰當，能在短時間內將疫情控制住，並快速恢復內部經濟，在全球經濟普遍下滑時，中國經濟是逆市奇葩，不減反增。

中西方文化差異，表現截然不同。治大國有如烹小鮮，必須用心為民，多做實事。逆境當前，要臨危不亂，萬眾一心才可以排除萬難，這更顯出全面依法治國的優點，這事關人民生活幸福安康和國家長治久安。但以美國為首的西方社會仍漠視天災降臨，更增添人禍，堅持走他們的錯誤路線，四處挑釁，不容中國和平崛起，還在香港搞破壞，賊喊捉賊。今天眼見他們的代理人，要逃的已逃，坐牢的坐牢。最新消息，連教協都宣布自行解散！筆者在此敦促美國國務卿布林肯，要聰明點多聽他的前輩基辛格的話。中美兩國，合則兩利，鬥則俱傷！否則，自作孽不可活！希望美國沒有發高燒吧！