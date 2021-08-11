「叫人衝，自己鬆」向來是反對派的伎倆，最新一例，有民主黨副主席李永達漏夜離港前赴英國倫敦，事前並無透露半點風聲，致使黨友閱報得悉後相當震驚，乳鴿們更是非常不滿。民主黨中委蘇逸恒其後在社交平台發文稱「叫人衝，自己鬆」；民主黨副主席梁翊婷亦被指在Instagram的限時動態中稱「不負責任，不知所謂」，雖無點名，但劍指誰人呼之欲出。

老鴿不辭而別，據悉走前還擺出有擔當的態度，除了臨危接任副主席外，更叫黨員專注地區事務，不要選立法會，詎料大義凜然背後早就另有盤算，突然出任副主席亦被指欲增加獲英國庇護的籌碼，難怪乳鴿們大為光火。李永達至今龜縮拒作回應，卻照樣得到因初選案還押的黨友尹兆堅為其護航，其Facebook前晚貼文，不點名批評有人是「機會主義者」，立場前後反覆，又暗批梁翊婷這半年沒為黨分憂，「仲結黨結派鑿沉船、拖後腳，依家仲要出嚟抽水？」一場手足鬩牆的「內戰」大戲正風風火火地上演，怎能不笑得旁觀者一地花生碎？

誰是誰非，公眾自有定論，難得尹兆堅自身難保仍向乳鴿開火，不代李永達說一聲「好兄弟」也不行。問題是，老鴿走的走，逃的逃，再不然就像尹兆堅般被收押，乳鴿搭了沉船前途堪憂，難道連埋怨兩句也不行？呵呵，原來這就是民主黨的民主定義，只許大佬潛逃，不許細佬出聲。

當然，這幫貪生怕死的醜陋政客永遠不會反躬自省，永遠只會諉過他人。像教協昨日宣布解散，忿忿不平指誰要為教協走上末路負責自有公論，言下之意又是受到政治迫害，卻不想想自己幹下多少反中亂港勾當才招致今日惡果。不難想像，民主黨若有朝一日收檔，又會搬出同樣藉口。