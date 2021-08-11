在新冠肺炎疫情肆虐之下，我身邊很多朋友事前都反對日本堅持主辦東京奧運會，認為不應該讓健兒們和工作人員承受偌大的染病風險。但是奧運結束之後，香港代表隊成績驕人，好些反對辦奧運的港人也有了不同看法，覺得日本政府的執着也不全是壞事，否則港隊又何來今趟的纍纍碩果？

對於筆者這類不大熟悉體育的人來說，香港健兒今屆的成績實在教人喜出望外，不過，聽一些體育專家說，其實港隊在東奧的表現是意料中事。正因為特區政府早已料到比賽期間定必捷報頻傳，早前才破例動用庫房的錢，買入賽事直播權，讓全港市民可以在螢幕前，與港隊健兒同步分享喜悅。若然果真如是，此舉堪稱是港府近年最英明、回報率最高的一項投資。

事實上，即使比賽未開始，不少人也能從種種背景、實力之中，大抵推知到結果。有美國媒體事前預計該國大概可以獲得41面金牌，最後得到39面，可謂雖不中亦不遠矣。港隊單車代表李慧詩在參加比賽前，早已預告自己今次很有機會「攞牌」，到頭來她果然成功贏取到一面銅牌。所謂「事有必至，理有固然」，雖然表面看來，比賽場上瞬息萬變，有許多事情不可預知，但其實基本上仍是有理路可循，行內人對於賽事結果，往往能心中有數。

偏生香港很多搞政治的人，對於客觀環境以至業內之事卻是茫然無知，他們判斷能力之差，簡直是教人難以置信。譬如2019年的反修例風波，反對派的散兵游勇，竟說要邀鬥香港警隊甚至整支中國武裝力量。這樣的一場「賽事」，未下場就早已注定賽果，只有「黃絲」們的傻腦袋才會以為自己「有得鬥」。故認真說來，他們這群人也真是怪可憐的。