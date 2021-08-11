本港今年進行人口普查，老朽相信經過統計及分析，香港人口老化問題及低生育率，應該係政府未來關心嘅焦點。事實上，這兩個問題亦困擾東亞諸國，唔好話日本、南韓，即使中國，將依法實施三孩生育政策，並提出多項配套措施，包括取消社會撫養費、試行父母育兒假、把嬰幼兒照護費用納入扣稅項目等，但依然未能吸引年輕人願意生孩子。想想以前的計劃生育口號，甚麼「一人超生，全村結紮」、「寧添十座墳，不添一個人」、「誰不實行計劃生育，就叫他家破人亡」，這種製造恐怖氣氛的話，任何人都會覺得說過了頭吧！

如今報應來了！不願生小孩，愈來愈嚴峻。今年5月，內地第7次全國人口普查結果顯示，2020年內地出生人口為1,200萬，育齡婦女總和生育率為1.3，這是中國生育率首次跌破1.5嘅警戒線，令學者擔憂中國是否落入低生育率陷阱？

年輕人不願生育，除了經濟壓力，也有個人價值判斷。當然，自新冠肺炎疫情爆發以來，無疑增加了生活嘅不確定性和對住院分娩嘅擔憂，也進一步降低居民生育嘅意願。低生育率不僅是中國落入「陷阱」，而且係全世界面對嘅問題。2018年，英國權威醫學雜誌《刺針》嘅一份研究報告指出，全世界近半數國家現在都面臨嬰兒荒。

2018年南韓嘅生育率係全球最低，只有0.98，即係平均每個育齡女性生不到一個BB。牛津大學人口學家曾對南韓作出預警：南韓或將成為全球首個消失的國家！呢個講法也許係杞人憂天，之不過長期生育率偏低，畢竟唔係健康現象，試想想，當一個國家白頭人多過黑頭人，揸拐杖多過攞公事包，不會是好事吧？谷針都咁多獎品，鼓勵生育又豈能吝嗇？