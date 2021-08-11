民主黨副主席李永達（高達）戴着喼帽，頭耷耷、眼睄睄、心慌慌，在其妻陳樹英的掩護下，在機場取出較早前寄存的大件行李，於上周五晚上倉皇乘搭赴英航機走佬。登機前高度保密，民主黨內無人得知，被網民在機場拍得短片放上網絡瘋傳後，登時令其追隨者「媽」聲四起，一片被出賣、無義氣的無名火起三千丈，高達夫婦已為民主黨敲響了瓦解的喪鐘了。

高達本來已是非法佔中被定罪判監8個月而獲得緩刑的幸運兒，為何還要繼許智峯後走佬？更何況，他在一個多月前接受黨內臨危受命時高調聲稱，出任副主席是為穩定軍心。當時的高達還英雄一番，說甚麼要堅持和要做好地區工作云云。怎知轉身「劈炮」逃亡，可見早已處心積慮，利用副主席身份走佬，妄圖博取厚待。另一方面，最令該黨黨員心寒的，是不知高達已出賣了甚麼，還要該黨揹甚麼黑鑊。眾所周知，高達從佔中到黑暴，一直是現代版漢奸黎智英多次秘密召集與李柱銘、何俊仁等核心會面的死硬派，其時又是另一現代版漢奸陳方安生智囊的得力助手。他所掌握或了解反中亂港集團的內情及資料，可能都是順利走佬的交易籌碼。

高達本是創黨元老，又出任多年立法會議員，2004至2006年間獲選為該黨主席。這次叛黨棄妻出逃，又秘而不宣，顯然可能還有不走不得的刑事罪行怕被追責。對此，警方國安處必須跟進徹查，若有罪行不應放過，必須國際通緝。

「叫人衝，自己鬆」，反映亂港政黨及其政客道德品格的低下卑鄙、自私自利、雙重標準，總是把自己的利益建築在別人痛苦之上。公民黨郭榮鏗、香港眾志羅冠聰等等，那些無恥投奔西方霸權做傀儡者，都不過是斷了脊樑的瘌痢狗而已。