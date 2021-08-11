正當東京奧運會閉幕之際，不少人還會記得日本政府在數月前，已開宗明義指會將核廢水排入大海，周邊地區的農業生態勢必受到影響。由是觀之，身在香港的我們也不得不留意食物的來源及生產地。適逢香港政府近10年推動政策發展農業，藉此希望日後本地能建構出更多的農業品牌，讓市民享受到優質安全的食物。

早於2016年的施政報告，時任行政長官提出「新農業政策」，提出設立「農業園」協助研發農業科技，以及提供農業商務培訓的基地，促進知識轉移發揮生產力。另外，亦會覓地設立「農業優先區」，作為長遠穩定的農業用地，使業界能夠進行適切的耕作投資活動。當局更設立5億元的「農業持續發展基金」，以推動有關技術研發、品牌營銷及舊地復耕等項目。

及至去年的施政報告，政府預期「農業園」將會分階段逐步完成，在新界古洞南的相關工程亦已展開。不過，有關「農業優先區」的規劃研究，其實早於2018年已展開，但直至今年5月在一個立法會委員會上卻透露，仍需數年才能完成相關的工作。雖然優先區所涉及的農地超過4,000公頃，但一個研究卻花上5至6年的時間，就的確有點蹉跎的感覺。

事實上，若然當局有心發展農業，不一定要先在農耕土地上開展工作，反而市區亦有可為的空間。以今時今日的科技，農作物不再局限於傳統土地之上，近十數年興起的水耕菜或魚菜共生的模式，就可將整條生產線搬至工廈所設置的溫室之中。台灣早已發展出完善相關的產業鏈，不但能為當地提供安全的優質蔬菜，更能成為推動農業教育的理想場地。

然而，香港的「工廈種植」沒有想像中簡單，而大部分更是受制於政府的框框之內。舉例來說，當局在較早年間曾認為相關活動不符合工廈的土地用途，亦有進行過相關的執法行動，要求涉事的單位還原至符合要求。另有業界曾經表示，當局的「農業持續發展基金」手續相當繁複，最終只能放棄申請發展「工廈種植」。

香港要發展農業，斷不會是行走自給自足的道路，而是要發展香港農作物獨特的品牌形象，故重視科研以及跳出原有框架，將是政府需要深刻思考的功課。不管尋覓農地也好，發展「工廈種植」也好，均宜有更具彈性的做法，否則產業只會是愈管愈死。甚至乎，不妨考慮將農業政策置放於經濟發展的範疇之中，總比現在由食衞局負責來得合宜。

幸然，香港的科研實力是達到國際頂尖水平，而近年香港城市大學成立賽馬會動物醫學及生命科學院，對本地的食物安全及農業發展均有積極的作用。假以時日，香港應可以將本地農業推上一個高度，為本地市場提供優質作物之餘，亦可將產品暢銷至周邊地區，擴闊我們本身的產業根基。