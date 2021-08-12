世界視線：紐約州長終下台　政壇惡鬥更骯髒

深陷性騷擾醜聞困擾的紐約州州長科莫，終於不敵強大輿論壓力而辭職，儘管如此，科莫仍然堅拒承認自己有不當行為，強調請辭是出於對紐約州的「熱愛」，自己下台有助州政府遠離無謂紛爭，重回管治正軌。

科莫的醜聞震驚美國政壇，但最尷尬的莫過於總統拜登。對於這位昔日「抗疫模範生」、民主黨明日之星，拜登過往不吝溢美之詞，「從政的黃金標準」、「我最好的朋友」……不一而足，但當紐約州檢察總長詹姆斯發表獨立調查，發現科莫曾性騷擾多名現任及前任州政府員工後，拜登眼看大勢已去，隨即進入「切割」模式，強調「一切後果由科莫本人承擔」，對民主黨不會構成太大影響。

對於被指控對員工「不當接觸」，科莫辯解說，自己「不論男女，也會隨意地擁抱和親吻」、「從懂事起就這樣」，最大的過錯是「沒有意識到界線如何被重新劃定，沒有完全理解世代之間和文化上的轉變」。

無獨有偶，拜登亦曾多次被指控對女性「不當接觸」。他去年就曾表示，自己一直認為「政治與建立關係有關」，但注意到「時代規範」在不斷變化，自己今後會在尊重個人空間方面多加留心。兩人連「道歉」的思路也如此接近，難怪能成為「摯友」。

然而有趣的是，就在美國左、右兩派空前團結，痛打科莫這隻「落水狗」之際，後者卻出現一個令人意想不到的辯護者︰霍士電視台名嘴卡爾森（Tucker Carlson）。他認為科莫性醜聞涉及州長寶座的政治鬥爭。在批評科莫作風霸道、做騷多於實幹、並且要為隱瞞州內老人院疫情負責的同時，指出詹姆斯的報告有很多矛盾之處，例如一方面說科莫「讓女下屬在官方場合坐在他大腿上」，另一方面又說「沒有人對有關行為作出投訴」，質疑詹姆斯欲更上層樓而「深文周納」，（事實上，科莫也是在位檢察總長時，調查前任州長斯皮策的性醜聞，最後自己取而代之）。卡爾森猜測若屬實，足以證明美國政壇鬥爭的骯髒，比政客個人操守不端有過之而無不及。