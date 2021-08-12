產評：華整頓風潮入秋　大鱷靜待撈底時

上周已立秋，與環球金融市場時值多事之秋甚為應景！事緣近月中國連番出招整頓各行各業，中國股票尤其是科技類暴挫，利淡氛圍嚇煞投資者，部分選擇增持現金避險，部分則索性流往美國或其他亞太區市場炒作。不過，誠如投資名宿所言，這場監管風暴只是暫時性，且將換來長期利好。大鱷們都在屏息以待，靜候中國向世界展示一幅更有利長線投資的經濟峻嶺圖！

過去數十年，中國進行改革開放，與世界經濟融合發展，全球都能享受中國經濟發展的紅利。可美國坐擁美元霸權，銀紙任印，並以低息國債、技術授權和金融資本操控世界經濟。經歷高增長的中國，雖已成為全球第二大經濟體，但發展遇上瓶頸，必須要作出改革整頓，始能走上新的增長台階。

所謂美國透過美元操控全球，是這樣的：如今中國外儲雖持可觀美元，但大部分都只能購買超低息美債，因這被視為「無風險」投資，而通過美債，美元回到美國，華爾街大班們水頭充足，可通過金融投資進入中國，拓展新經濟企業，這些企業又挾着優質資產走到美國上市，以取得美元，同時能為美國資本市場創造可觀財富，周而復始支持美國經濟、科技發展和人才培訓！結果中國付出了高增長，卻換來低回報，美國則繼續獨霸天下。在這背景下，中國率先整治在美上市的中概股，事必有因，也意味着中國不再吃美國那一套並非虛言。

一方面，中國憑體制及14億人的內需優勢，可在美國發展相對落後的新能源、電動車、互聯網、數碼貨幣等新經濟賽道盡量超前；另方面，中國經歷數十年火速發展，內部確實有結構性問題，早晚也要整治。既然不用再刻意與美打「默契球」，就須於敵人來襲前，好好地改革內房、科技、教育等產業，締造公平的競爭環境，使發展重納正軌，更好地配合中美爭霸的大棋局戰略。

投資者要明白，今次陣痛是自製的，短痛是為了長遠，早前美企要求拜登政府檢視中美貿易協議，取消關稅，正說明中國經濟的重要性。外資都心明，中國這場監管風暴僅暫時，且有望換來更有利長遠發展的經濟結構。短期市況不明，資金避險不足為奇，相信更多是選擇靜觀其變，待風暴一過便入市撈底，以享受中國改革紅利。

畢竟環顧全球，各國經濟老問題人所皆知，僅中國堅決忍痛治理，歐美皆不敢作為，拖泥帶水，視而不見。故只要中國做出成績，資金東來將成為大勢。秋冬過後，春回大地，指日可待！