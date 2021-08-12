正論：亂港到頭終有報　又到民陣被天收

國安法一出，牛鬼蛇神驚！繼教協匆匆解散後，又多一個反中亂港政治組織不得善終。消息稱，民陣懾於國安大法，加上跳船成員有增無減，再不盡早了斷，一旦人數不足，恐怕連通過解散也不能如願，故日前急急開會商討「解散民陣」決議，主流傾向同意解散。但正如官媒所說，解散並不能將罪行一筆勾銷，一旦涉違國安法或其他不法勾當，一樣難逃法網。

教協日前在會長馮偉華等人領頭下宣布解散，惟被指僅為理事會、監事會擅作主張的決定，未按會章規定經三分之二會員投票同意，惹來非議。可能前車可鑑，民陣趁目前仍有約8個會員團體尚未跳船，日前臨時碰頭商討解散民陣。消息指，民陣召集人陳皓桓因涉組織未經批准集結被判囚18個月，而民陣其他會員團體頭目如支聯會主席李卓人及副主席何俊仁、社民連梁國雄等同樣被判刑及扣押，故有關的解散決議需知會上述人士，估計本周五將正式開會通過並對外公布。

明眼人都知，民陣步教協後塵「散檔」，絕對是懾於國安法的威力。事實上，民陣走上末路早就有迹可尋，早在今年3月，外媒已引述消息指港府正調查民陣是否獲「美國國家民主基金會」資助，反對派雖矢口否認，但心中有鬼，自此開始了民陣「跳船潮」。本報上月再揭發民陣資金去向不明，過去收取的款項主要寄存於街工及天主教正義和平委員會等核心團體的銀行戶口，若資金涉及犯罪所得或外部勢力，戶口持有人可能觸犯洗黑錢甚至國安法罪行，有關報道更是戳中反對派要害。不僅梁耀忠被問及街工代收民陣捐款一事三緘其口，退出民陣的個人及團體更是絡繹不絕，現在只餘下支聯會、職工盟、社民連、工黨等「死硬派」。但隨着支聯會遣散所有員工僅剩空殼，官媒又點名下個被徹查的將是職工盟，反中亂港政客及組織一個挨一個被天收，民陣自然也是氣數已盡。

當然，跟教協一樣，民陣突然自我了斷不過是權宜之計，目的是藉此逃避國安法的大網。必須強調，民陣一直無註冊，亦沒有自己的銀行帳戶，盤數不清不楚，且至今未交代如何處理市民捐款，當中更可能包括外部勢力提供的不見光資金甚至洗黑錢，如果說有人欲藉解散民陣「毀屍滅迹」轉移資金，雖不中亦不遠。尤其是民陣前年曾為「612基金」舉辦遊行籌款，被發現向612基金申請近22萬元作「音響開支」，其後更長期收取612基金資助，與黑暴關係千絲萬縷；其核心成員團體職工盟及香港人權監察等，過去亦被揭發一直收取美國國家民主基金會資助，分別涉款逾千萬元。民陣是否涉及勾結外國勢力危害國家安全，大家心中有數。

魯迅說過，搗鬼有術，也有效，然而有限。反中亂港的漢奸走狗雖能叱咤於一時，但始終不會長久，必然難逃正義審判。教協和民陣解散不可能將過去一筆勾銷，其頭目下場如何，拭目以待。