神州觀察：軍訓基地衞生差　各說各話惹人疑

北京市昌平區一間承接大學軍訓的基地日前遭踢爆營內衞生狀況極為差劣，包括在被褥、枕頭等處發現蛆蟲和雀屍，食物原料緊貼垃圾堆擺放並爬滿螞蟻、蒼蠅，飯餸藏鐵釘，水果發霉發黑，食水發黃充滿鐵銹等。爆料學生指自己所在大學早前有7,000多位同學入住，結果多人用餐後出現頭暈和發燒等症狀，惟相關指控幾被校方及軍訓基地全部否定，僅認飯菜有蟲一事，後者更反斥有人捏造事實，稱涉事學生已就此道歉賠償。

若一切真的都是故意捏造，那這位學生也太膽大，因為據內媒報道，涉事軍訓基地乃北京市教委和北京軍訓辦正式授權掛牌的「北京市學生軍訓定點基地」，已成立十多年，並曾先後承接中國人民大學、北京師範大學、中國政法大學等200餘所學校的軍訓任務，完了還紛紛送來錦旗感謝稱頌，堪稱甚具口碑及行業地位，怎麼看都不像有問題。惟有消息稱，涉事基地目前已被責令關停，將展開後續調查，具體情況不好說。

而對這樣一間「響噹噹」的軍訓基地來說，遭人刻意捏造事實抹黑攻擊，聲名嚴重受損，勢應循法律途徑從嚴追責才是，結果竟能如此大度，只要求對方道歉兼賠償了事，也是叫人佩服。早前四川成都七中實驗小學飯堂遭一眾家長揭發衞生環境惡劣，指控出售過期發霉食物，導致學生長期肚瀉便血等問題，結果就有數名家長被以涉嫌尋釁滋事罪拘捕，說是他們偽造現場進行擺拍取證；更神奇的是，所有食材經當局檢測後證實均符合食安標準，不過遭網民嘲諷此舉是「把百姓當傻瓜」。

亦有人表示，事件應該一碼歸一碼，部分家長造假與學校食堂是否存在問題屬兩回事，二者並無矛盾；只是涉事飯堂曾被四川省教育廳授予「省級示範食堂」的稱譽，許多官員領導來捧過場，受到過高度肯定和讚揚，所以被指只能「將提出問題的人解決掉」，就算食材真有問題，亦變成無問題。至於本次事件，基地方對指控並不承認，並稱食藥監、市場衞生管理所等單位已經來過現場考察，至於安排軍訓的大學校長則被指採取拖延戰術，承諾調查許久仍無動靜；惟校方至少承認了飯菜有蟲這一事實，看來並非全屬捏造。

反正內地食安等衞生健康問題總爆不停，尤其是涉及學校、學生方面的機率特別高，故而本次事件最終若只是坐實「飯菜有蟲」，便只能是「小事一樁」了，畢竟涉事軍訓基地頭頂不少光環，被北京市那麼多間大學認可，縱然真有問題，如何查得下去？幾百間大學校長多年來一直都在扮盲？再者，還有成千上萬親身體驗過的學生，何以無人出面揭發，抑或無法揭發？