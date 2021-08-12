功夫茶：國泰狂蝕無力挽　缺水拖數好難玩

搭錯國泰機，隨時冇得飛！阿哥，以國泰航空，愈做愈燶，講真，有得飛，可以揀，都未必揀佢啦！一間企業做衰咗，想挽回人客信心，你估手指指，靠face咩？依家聽見「國泰」兩字，諗起嘅，唔係腦膜炎——缺水！就係「拖數」裁員，認真唔老利！

嗱！功夫茶並非無的放矢，阿哥！伸手攞咗港府近300億元注資和補貼嘅國泰航空流血不止，人哋話衰起上嚟有條路，佢就燶起上嚟有陣散不開嘅霉味！今年上半年，國泰再錄得逾75億元巨額虧損，儘管比去年同期有所收窄，之不過喺「有出無入」嘅情況下，疫情爆發這一年半以來，大大話話已錄得近300億個大洋巨額虧損，證明港府如何補貼注資，國泰都係烏啄啄，任人將！缺水，蛟龍都死，何況國際排名早跌出三甲嘅國泰！

再講吖，香港喺全球最佳以至最繁忙機場的國際排名皆全線下跌，所謂保住國泰等於保住香港國際航空樞紐地位，顯然係廢噏當秘笈。正如有學者指出，未來半年亦未見本地航空有望全面復飛嘅迹象，航空界仍然嚴峻！呢個係「阿媽係女人」嘅常識，睇吓變種病毒Delta仍在歐美肆虐，成個世界依然雞毛鴨血就推測到啦！

各位，世界各地航空業陷於半停頓狀態，國泰當然首當其衝。國泰上半年唔止勁蝕逾75億元，亦要再度延遲向政府派付優先股股息。與此同時，上半年載客量大減96%至不足16萬人次，貨運量亦跌逾一成七。期內收益跌近四成三，連續兩年不派中期息。各項數字皆可睇到，國泰低處未算低，仍然有排衰吖前世！

冇錯，相對去年上半年狂蝕近百億元，今年上半年虧損已是有所收窄，咁講啦，國泰所有能節流縮皮嘅吃奶手法都已用盡，結果僅比去年同期少蝕約20億元，以國際航空交通復常無期觀之，今年埋單計數，國泰隨時比去年全年勁蝕216億元好唔得幾多。港府去年大慷納稅人之慨，向國泰又注資又補貼，已注定又係騰騰震，食夾棍！

現時國泰持有嘅無限制用途流動資金為328億元，預期可應付至少12個月嘅營運開支，管理層強調期望將本年餘下時間嘅現金消耗降至每月10億元以下，講就易，喺客貨運量皆插水嘅當下，國泰每月仍要狂燒約10億元，一旦僅餘嘅328億元燒完，國泰是否又攤大手板問政府攞錢？實際上，國泰病入膏肓，唔徹底改革管理層無法起死回生。昔日曾經係全球排名第一嘅國泰航空，近年服務質素每況愈下，自恃店大欺客，延誤超賣、機件故障有如四季常餐，你話係唔係有得飛，都咪搞阿叔咯！