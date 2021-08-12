成立48年的教協宣布解散，有必然之因果，卻難免使人感嘆。

教協成立來自工運，本是工會組織，作為教師的工會，自然也會着重教師的專業。工會與專業團體的性質是相輔相成。特別是殖民地時代，無論作為工會或教師專業團體，對抗殖民地的奴化教育，責任重大，意義重大。但教協成也司徒華，敗也司徒華。因六四，司徒華等不知是有意或無知，迷信了六四的假新聞，由親中蛻變為反共反中。

由於司徒華在教協實行反民主的家長制，一人的政治喜惡，改變了教協的發展方向。司徒華身兼支聯會與民主黨的領導，教協也便由他的因素，依附於支聯會與民主黨，作為二者的最大物資財力和組織的支持，走上政治的不歸路。政治活動，美其名曰追求民主自由人權，教師專業卻不去弄清民主、自由、人權的真義，不去了解近一二百年民主自由人權與中國受列強欺凌侵略的史實。司徒華最後只剩下民族主義的空殼，隨時可被丟棄反叛。

回歸之後，教協已與殖民地時代建立起來的舊建制，通過民主黨、立法會，各種諮詢機構混為一體，還可有教師專業的工作，但已不成重心，更不會秉承初心。

在教育範疇無去殖民地化，反而與殖民地奴化教育的內容、意念結合，也走上美國宣傳的民主自由道路，爭奪議會權，抗拒回歸後香港的改造與發展。教協變成民主黨屬下的一個工具，並參加職工盟，進入美國資助的政治圈子裏。

司徒華去世並不帶來教協的反思和回歸專業，新一代領導缺乏殖民地時代的磨練，不認識殖民主義的虛偽與醜惡，反全心投入政治，不惜與外力合作，最終助成了2019年美國策動的顏色革命。即使失敗，但已暴露出他們的政治本質與取向，也暴露出20、30年教協政治化在教師、學生中間造成的巨大傷害。

教師不盡是反共反中，不盡是熱衷政治暴亂，但教協帶頭製造的是非不分，黑白混淆，遺害長遠。香港因此面對一個巨大的教育撥亂反正的挑戰，也導致眾多教師學生外逃異域，承受今後長期的人生挫折和家庭悲劇。教協從司徒華、張文光以降的歷屆領導人，未死的他們半夜撫心，豈能安呢？

教協解散對香港及教師是政治解脫，希望大多數教師認真反思，重新起步，為教育下一代、建設香港新社會努力。