作惡多端的香港教協宣布解散，此舉說明四點，一是教協知道今次禍很大，已被嚇破了膽，試圖反抗了一下，知道沒用，就乾脆放棄；二是以為自動解散就能「減輕罪過」，甚或不被追責；三是博取社會同情，把自己裝扮成「政治受害者」，「控訴北京」；四是展現自己的「不屈」、「寧為玉碎，不為瓦全」、「保住教協的清白和貞操」、「以死明志」，絕不接受當局的處理。

上述四條，教協會長是不會公開明說的，說到解散教協他只說承受巨大壓力、無法化解危機和看不到前景。外人事前不清楚教協的會章是怎麼規定的，解散已有48年歷史、95,000多名會員、資產億億聲的教協，20個人的理事會就能匆匆決定嗎？不需要召開會員大會嗎？事後人們才知要有三分之二的會員投票通過。

可見世上不合理之事必有妖！反中亂港多年早已蛻變成「政治組織」的教協，最後謝幕時更是黑幕重重，妖霧瀰漫，箇中有多少藏污納垢？有多少違法亂紀？有多少險惡陰謀？教協以為只要一聲解散就能一鍋端蒙混過去？教協在答記者問題時表示，會銷毀所有會員資料，恐怕不只是會員資料吧？所有見不得光的資料，所有可能被追究各種責任的資料，恐怕教協都要付之一炬也，有關方面是不是應該立刻出手禁止呢？

在教協宣布解散之前，柳扶風根據中共處理這類問題的慣常做法，提醒教協若能做到四個步驟，可令其敵我矛盾轉化為人民內部矛盾，可令其洗心革面、重新做人。

然而，教協理事會拒絕走這條唯一光明之路、自新之路，而是破罐子破摔的對抗到底，這說明曾經有過「專業團體」歷史和為香港教育工作做過貢獻的教協，走上「政治組織」的邪路、被居心叵測的亂港政客掌控之後，教協就成了他們手中的政治工具，教協也就走上了必然自毀和滅亡的不歸路，成為反中亂港的殉葬品。