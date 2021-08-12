眼看他起高樓，眼看他樓塌了。號稱有近10萬會員的教協，原來竟是如此不堪一擊，內地官媒兩篇討伐文章就把他們嚇得自動解散，既可笑，又可悲。教協會長馮偉華聲稱社會、經濟及政治環境急劇轉差，令他們無法化解危機。這正是反對派的例牌託詞，他們從來不懂或不願從自己身上找原因，一味諉過於政治打壓。其實有因必有果，教協落得如此下場，一切都是咎由自取，如果說政治環境急劇轉差，也是他們造成的。

作為教師團體，教協沒有將主要工作放在教育方面，反而熱衷於搞政治，以致一步步墮落為反中亂港團夥，最後走向滅亡，落了片白茫茫大地真乾淨。從反對23條立法，到反對國民教育，再到佔領中環和反修例黑暴，教協都扮演主要角色。尤其在反修例黑暴中，教協從頭到尾全力投入，組織遊行、煽動罷課、美化暴力、包庇港獨、縱容失德教師、借出場地搞違法初選等等，這些都是無可抵賴的事實。即使教協自動解散，也逃脫不了法律責任，那些荼毒學生的黃師遲早受到報應。

說來實在諷刺，反中亂港勢力一直目中無人，氣燄囂張，教協更是自恃人多勢眾，狂妄至極。沒想到《港區國安法》一出，他們毫無招架之力，瞬間分崩離析。這再次證明一個道理：邪不勝正，正義也許會遲到，但不會不到。民陣土崩瓦解，支聯會名存實亡，教協徹底覆滅，下一個輪到誰？不是職工盟，就是記協，兩個組織都是反中亂港骨幹，都和外部勢力有千絲萬縷的關係。職工盟更曾被揭發收取美國國家民主基金會巨額資助，以至策劃任何活動前都要向美方申請經費，事後還要匯報總結，這種毒瘤放在任何國家和地區，都是無法容忍的，此時不除，更待何時！