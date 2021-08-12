教協宣布解散，但這個禍港大毒瘤的罪行是否就此煙消雲散呢？被官媒狠批以及政府割席，相信有關部門亦都開始着手調查這個組織是否涉及反中亂港，違反國安法的行為。就算他們不自行宣布解散，相信也會被法律制裁和取締。

教協是本港最大單一行業工會，由已故司徒華牽頭在1973年創立，擁有9.5萬名會員，本來向外展示屬於教師權益與專業發展的團體，但卻「不務正業」，多年來不停參加政治事務，及佔據教育界功能組別議席，並把政治歪理滲入校園，荼毒青少，誤人子弟，騎劫整個教育界。

教協目前擁有多個物業，市值超過4億元，特別是今年較早時間購入單位，足見該會對前景非常樂觀，以為在《港區國安法》下，依然有發展空間，但事實證明，反中亂港，在本港已經沒有出路。

本來是教師團體，應該為教師謀求權益以及樹立榜樣，但踏上政治的不歸路，展露偏頗的政治立場，加入職工盟，更加是鐵一般的證據顯示其政治活躍程度。多次示威遊行都見教協的影子，甚至鼓吹師生罷課，火上加油，等於把自己會員綁上着火的戰車。日前宣布決定解散後，教協的購物部出現人龍，因為這裏價格有比市面便宜。有受訪教師表示可惜，以後無法在此購買教材和教具。反映不少人加入該組織，只是為了福利，而不是搞政治。

教協解散不代表可以一走了之，相信還有下文。官媒回應指教協解散是咎由自取，而且不能一筆勾銷曾經涉嫌的違法行為，有關執法部門應秉公執法，讓不法之舉受到應有懲罰。好一句「咎由自取」，相信教協中人現在應該深深體會，後悔莫及。據聞將有新的教師工會成立，相信前車可鑑，不會重蹈覆轍吧！