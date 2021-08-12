「不見棺材不流眼淚」可謂反對派的特性，他們永遠過於低估別人，過於高估自己，毫無自知之明，死到臨頭才悔不當初。教協自上月底被兩大官媒開火炮轟為「毒瘤」後，死撐不及半個月即告跪低，而且跪得非常徹底，乃宣布自行了斷，解散有48年歷史的教協。早知今日，何必當初？

教協反中亂港的罪行罄竹難書，以教育專業團體為包裝荼毒莘莘學子，向他們灌輸洗腦思想。由反23條到反國民教育，由佔中到黑暴，教協皆扮演了極其惡劣的角色，不但鼓吹煽動學界罷課罷學，且透過包庇黃師向學生播毒，以致黑暴一役，走上前台淪為暴徒的遠遠不止大學生，還有未成年的中小學生，被捕學生年紀最小僅得11歲，並有過百教職員被捕。要是當中沒有教協的鼓吹煽動、組織動員、指揮策劃，黑暴豈能遺禍如此巨大深遠？

最可恥的是，教協被轟為「毒瘤」後猶在死撐，自恃有近10萬會員人多勢眾，妄想跟教育局討價還價，惟教育局在中央雷霆大怒下已不敢造次，堅決與教協斷絕合作關係。無計可施下教協又來個鯉魚翻身，改頭換面，忽然愛國。既揚言從不支持港獨，又將問題教材及文宣下架，更急急成立中國歷史文化工作組、培養教師家國情懷、認識祖國發展等等，堪稱恬不知恥。奈何當局並不賣帳，警方更表明不排除徹查，馮偉華、葉建源之流終於知衰，惟有忍痛摺埋教協圖逃避刑責。問題是，世界上會有如此便宜之事嗎？

反對派就是這路貨色，作反的時候以為自己是土皇帝為所欲為，絲毫不將中央放在眼內，殊不知中央不出手則已，一出手驚人，根本不會再留餘地。隨着反中亂港頭目、政客、走狗、打手一個挨一個被天收，除了贈一句抵死，夫復何言？