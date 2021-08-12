香港教育專業人員協會領導層就像一隻愚笨的孔雀，見到暴徒來焚燒自己家園，非但不設法阻止，還走近火堆，用尾部偌大的雀屏去煽風助燃。牠以為好過癮，豈料煽着煽着，卻燒着了羽毛，整個雀屏都點燃了，一旦燒到心肺，就會失身喪命。孔雀不思救火，竟然想將上半身分離出去，滿以為憑此就可活命，見到這樣的一隻蠢東西，真教人哭笑不得。

2019年反修例動亂期間，一眾暴徒肆意打砸，汽油彈滿天飛，街頭巷尾火光熊熊。參與搗亂的，不少是學生甚至是教育工作者，當時的教協非但不承擔責任，呼籲師生冷靜、守法，反倒去煽風點火，認同所謂的「和勇不分家」，讓暴亂分子愈發張狂。及至中央通過《港區國安法》之後，對多種反政府行為從嚴論處，昔日自以為得意的教協便引來烈燄焚身。如今偌大的孔雀尾正燒得劈啪作響，眼看就要燒到雀頭，教協的一幫監事、理事想慌忙逃逸，但真能逃得掉嗎？

日前，教協的領導層宣布要將該會解散，初步預計，目前的會務將營運至年底結束。這幫監事、理事所關心的，不是教協的職責與前途，而是自己的處境，其中不少人恐怕是擔心會觸犯國安法，便忙不迭想甩掉責任，眼看不易甩掉，便想使蠻，索性將該會結束。但依照教協會章規定，該會是否解散，不是一、二十人的領導層說了算，而是要有三分之二的會員通過後才能執行。

現在教協的領導層慌不擇路，胡亂宣布將該會停擺，我實在懷疑，此舉是否合法和可行，若然會員們群起反對，那便如何？其實，笨孔雀當初就不該到火頭處撥火，如今燒着了尾巴，全身一體相連，孔雀頭想脫出去逃命，又哪有這般容易？