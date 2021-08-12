人在做，天在看！時辰到，要找數？創立於1973年，至今48年歷史嘅香港教育專業人員協會，終於知道「時不我與」，不必勞煩教育局舉起屠刀斬毒瘤！來個自我了斷，仰天長嘆：局勢轉差未見前景！之後宣布解散！

被內地兩間官媒狠批為「毒瘤」必須剷除，其後教育局即宣布與教協中止合作關係，不再視其為教育專業團體；教協聞到燶味，隨即轉軚變招「示好」，包括退出支聯會、職工盟、推動中史教育成立「中國歷史文化工作組」；並煞有介事發表致全體會員信，稱今後將聚焦教育專業和權益嘅工作，重申一直主張和平、理性、非暴力云云。

沙士期間，有人把《至少還有你》的歌詞改為：我怕來不及，我要傳染你，直到感覺你的臉上，都是唾沫的痕迹，直到高燒不能退去，直到不能呼吸，讓我們一起隔離！阿哥，高燒不退、不能呼吸先來隔離，還有鳥用嗎？依家教協反中亂港劣迹一大堆，好似2012年政府計劃喺學校推動德育及國民教育科，作為「教育團體」理應全力配合政府並支持，而佢卻聯同「學民思潮」發起反國教遊行。

讀者如非善忘，當記得2017年蔡若蓮獲委任為教育局副局長，教協煞有介事搞咗個記招，以「不要撕裂 拒絕染紅 反對蔡若蓮出任副局長」聲討今日在位嘅蔡若蓮，教協會長馮偉華仲警告，稍後會發動教協近10萬名會員反對蔡若蓮嘅任命！

當時老朽已詰問「教協」係個乜嘢組織？怎麼好像黑社會召集門生去劈友？教師組織竟失智如喪屍，無限放大蔡若蓮嘅所謂「紅色背景」，就是怕她獲委任會推行國民教育？依家就話主張「和平、理性、非暴力」？唉！放下屠刀，立地成佛，你講嘢呀！亡羊補牢，已太遲了！想「洗底」，冇咁易！