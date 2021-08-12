教協的四腳蛇「斷尾」招數在社會各方都不收貨下，「玩」不下去了，終於在前天舉行記招宣布解散。理由是該會理事會本周一會議研判無法化解危機，惟有自行解散。解散雖是遲來的春天，但遲到好過冇到。教協自戕是自取其咎，自取其辱，與人無尤。

該會會長馮偉華沒有正面回答傳媒質問，解散是否迴避該會已「變成不折不扣的政治組織」的嚴厲批評？還欲逃避因涉觸犯《港區國安法》被執法追究的危機？馮偉華卻推諉甚麼「社會、經濟、政治環境變化，最近幾個月情況變差，感受到巨大壓力並無法化解危機」云云。眾所周知，香港社會自國安法生效一年來，整體社會已由亂及治，教協作為世紀暴亂最大的洗腦機器和組織黑手，當然覺得不是味道，今不如昔了。

可是教協自戕也不能逃脫被依法追究的責任，倘若一個犯罪組織犯了嚴重的破壞社會治安罪行，為了卸責，自行結業關門，便可以逃之夭夭，試問香港豈不是無法無天？試問被侵害、被欺負的苦主豈不是沉冤不得雪了嗎？

古語云：「我雖不殺伯仁，伯仁卻因我而死。」請問馮偉華會長、葉建源前議員及教協理事們，4,000多在世紀暴亂中的被捕學生及教師既成暴亂的主力軍，部分人又成階下囚，是誰之過？大學成為暴動的基地和戰場，中小學成為教師罷工、學生罷課的暴亂陣地，是誰之過？可是迄今為止仍未看到教協及其負責人正式向全港市民道歉認錯，連一句「對唔住」的話也闕如。所以教協的自戕解散毫無悔意，予人只是化整為零，逃避被國安法執法的風頭，為他日東山再起埋下伏筆而已。

警方國安處必須對教協違反國安法追責，把違法的有關罪犯繩之以法，毒瘤才算徹底連根拔起。