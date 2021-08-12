內蒙古呼和浩特市委書記王莉霞，近期接替布小林出任自治區政府主席。後者在今年當地兩會期間突然病倒，後長期休養。尤受關注的是，籍貫遼寧的王莉霞成為內蒙古史上第一位外省籍主席。

按內地民族區域自治法律規定，內蒙古、寧夏、廣西、新疆、西藏等5大自治區，政府主席必須由當地的自治主體民族，即蒙、回、壯、維、藏族人士擔任。內蒙古是最早成立的自治區，比新中國還要早兩年。此前歷屆主席均由本地蒙古族擔任，現任全國政協副主席巴特爾雖祖籍是遼寧，但乃是在當地土生土長的。惟王莉霞直到2016年才調入內蒙，此前素無淵源。

內蒙本被譽為模範自治區，但近兩年飽受負面事件影響。特別是煤炭系統掀起「反腐倒查20年」運動，加之民族語文教科書事件，均對當地造成嚴重震盪。省外幹部在當地的利益鏈、關係網相對較少，其上位亦反映出中央清理整頓本土勢力的考量。

這並非孤例。2016年，寧夏因為「泛清真化」問題，導致時任黨委書記李建華、政府主席劉慧雙雙去職。中央調甘肅省委常委、常務副省長咸輝跨省擔任寧夏主席。而在2017年履新西藏自治區主席的齊扎拉，也是2010年由雲南藏區調赴。換言之，目前5大自治區中，有3個是由省外幹部擔當政府首腦。

由於限定了民族成分，令自治區主席的遴選範圍變得狹窄。特別是新疆、廣西，因為維族、壯族幾乎全部集中在區內，故只能從本土進行選拔。而藏族分布在甘、青、川、滇、藏5大省區，故範圍較廣。改革開放恢復自治區後，西藏歷屆主席天寶、多傑才旦、多吉才讓、江村羅布，分別來自四川阿壩、青海、甘肅、四川甘孜藏區。直到1998年才由西藏本土人士列確擔任主席。其背後的因素是在當年達賴出逃之後，高層有意遏制西藏本土勢力發展，故扶持區外幹部。如今又有雲南幹部齊扎拉擔任主席，實現了5大藏區的輪流坐莊。

回族分布範圍更廣，幾乎遍及內地各省，這令政府主席篩選更為從容。改革開放後歷屆主席馬信、黑伯理、白立忱，是來自河北、山東、遼寧的回族。也是直到1997年，才由本地幹部馬啟智擔任主席。2016年又與西藏同步實現了區外幹部調崗。

蒙古族雖然分布也較廣，在新疆、青海、甘肅及東北都有分布，但一來由於其模範自治區的穩定表現，二來由於其悠久紅色傳統造就了根深柢固的本土勢力，多年來沒有區外人士入主。如今王莉霞的上位，結合寧夏、西藏的體現，可以看出，民族政策經歷了從約20年的本土幹部時代後，如今進入調整重塑的新時期，而非短暫的臨時之舉。譬如目前為西藏政府主席頭號接班人的現任區委副書記兼拉薩市委書記嚴金海，也是去年從青海進藏，歷練備位意味明顯。