正論：疫情清零不鬆綁　社交禁令百業愁

新冠疫情在本港爆發至今逾一年半，如撇除日前一名被指復陽且病毒量低的地盤男工確診個案，本地疫情已清零逾兩個月。醫管局昨日宣布，本月18日起有條件放寬探訪安排至12間急症及專科醫院，這誠然是合乎人情的安排。然而人們不禁納罕，連醫院都可鬆綁，中港通關無期也就罷了，為何港府至今仍拒絕放寬社交距離，特別是放寬食肆4人一枱的安排，讓飲食業和市民抖抖氣？

目前本港食肆仍維持ABCD四類營運模式，有關措施起碼延續至本月18日。在部分市民對接種疫苗心存疑慮，且對「安心出行」應用程式有抵制的心態下，本港絕大部分食肆仍維持B類營運模式，即4人一枱、營業至晚上10時、員工收緊至每7日一次檢測、顧客需使用安心出行或登記資料等。6人一枱並營業至凌晨12時的C類食肆只佔少數，12人一枱、營業至凌晨2時的D類食肆更如鳳毛麟角。過去香港是不夜城，現在晚上10點過後便死寂一片，美食天堂的招牌蒙塵。

實際上，疫情肆虐下，本港飲食業首當其衝，不僅失業率一度飆升至超過11%，即使目前全港整體失業率回落至5.5%，但餐飲服務業嚴峻情況不變，失業率仍達10%；更遑論疫情爆發至今，結業食肆數以千計，連米芝蓮食肆也不能例外。眾所周知，飲食業能帶動許多商機，例如人們習慣放假逛商場和吃飯直落，零售業、交通運輸業、娛樂場所、廣告業等也能一併受惠，但現時則沒有這支歌仔唱，食肆一般晚上10點便關門，連帶其他商店都提早拉閘，吃完飯想找地方食甜品、飲咖啡也難，全城一片死翹翹。

誠然，變種病毒肆虐歐美，本港外來輸入個案中，至今已錄得數百宗涉及變種病毒的個案，不能掉以輕心；但同樣無可否認的是，本地疫情已大致清零，在上述地盤男工復陽個案出現前，已有接近兩個月沒有本地確診個案，而地盤男工個案之後，亦已有逾一周沒有本地個案，反而接種疫苗後死亡個案比這還多。

無奈港府仍然一本通書讀到老，堅持沒有條件放寬社交距離措施。若然連續兩個月本地零確診也無條件放寬社交距離，那麼何時才有條件？讓食肆由4人一枱擴至8人甚至12人一枱，難道會令病毒傳播風險陡然大增嗎？別說廢官對這問題沒有答案，即使是專家肯定也說不清究竟。說穿了，當局至今拒絕放寬食肆禁聚令的唯一原因，正正是為官避事，官僚抱着多一事不如少一事、不做不錯的心態施政，根本懶理百業苦況。

時移則勢異，勢異則情變，情變則法不同。執政者必須懂得靈活變通，因時制宜，而不是墨守成規，一成不變。香港現時面對最大的疫情風險來自輸入個案，港府該做的是嚴防死守，而不是向市民和小商戶開刀。偏偏事實恰好相反，港府對小商戶嚴苛，對入境者則中門大開，不僅放寬高風險地區已打針港人回港，中低風險的非香港居民亦可到港，如驗出有抗體更可縮短檢疫期，隨時走漏個案。

正如有人質疑，港府一味盲目谷針，但事實證明接種兩劑疫苗依然確診變種病毒者大有人在，且正正因為這些人已接種疫苗，甚至驗出有抗體，更容易令人走漏眼，更容易讓這類患者走進社區，更容易令疫情失控。不管怎麼說，本港各行各業均受疫情重創，小商戶的抗疫能力又不如大商戶，中港通關無期已夠令人沮喪，港府再不拆牆鬆綁，一旦消費券效應消失，恐怕又掀起新一波結業潮。倒不如趁中秋佳節將至，放寬食肆入座安排，小商戶開心，市民盡興，何樂而不為？