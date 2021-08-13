功夫茶：等公屋天荒人老　輪候冊長到冇譜

天長地久有時盡，此恨綿綿無絕期，呢兩句《長恨歌》嘅金句，正好形容特區等候公屋嘅人士，一個「恨」字貼切反映佢哋心情，一世人「恨」上樓，痛恨公屋供應大墮後，後生等到白頭，3年又3年，都係無了期咁等。

房屋委員會尋日公布最新公屋輪候冊數字，又係一闋《長恨歌》，到今年6月底，超過15萬宗一般公屋申請，10萬宗非長者一人申請，加埋成逾25萬宗，比上次多咗800宗，平均輪候時間5.8年。以前話3年上樓，好耐冇呢支歌仔唱，前年開始已經見「5字頭」喇。

最慘係單人長者，1998年要排4.5年，2000年回落至3年左右，但舊年開始又「破3」喇，今年申請平均要輪候3.7年，係20年新高，咁搞法，容乜易破「4」字，死死聲，咁難聽，係咪要老人家等到死？唔好以為死咗唔使等，咪一樣又要輪候骨灰龕！

香港有廿幾萬人住喺劏房，居住環境極惡劣，公屋係所有基層無殼蝸牛上樓唯一途徑，但供應一直大滯後，功夫茶鬧咗好多次港府房屋政策混亂㗎啦，好似無啦啦畀「綠置居」打尖，2,500個新公屋單位轉做綠置居出賣，即係剝奪公屋輪候冊者嘅上樓機會，同喺乞兒兜搶飯食冇乜分別。

香港連續10年成為全世界樓價最難負擔嘅城市，一個家庭要唔吃唔飲超過20年先買到樓。家在香港，基層冇錢買樓等公屋有排受，中產攞畢生積蓄買樓就焗買納米樓，閒閒哋一千萬，咪以為係豪宅，其實係蚊型單位，廁所可能細到畀道門頂住轉唔到身，屙篤尿要轉體180度兩周半，你估人人都係奧運健兒、體操選手咩，陰功，同樣價錢喺外地可能買到一座洋房啦，廁所都大過你個睡房！

屋漏偏逢連夜雨，暴潮爆發，黃衞兵見人就鬥，社會撕裂，氣氛同經濟一樣咁差，真係有排衰，人人爭住逃出香港。今年已經有8.92萬人離開香港，人口數字由739.47萬人，下跌8.71萬人，如果唔係其他地區封關，相信走嘅人更多。

嗱，歸根究柢，房屋政策千瘡百孔，最大問題係由單一運房局，全權處理房屋同交通兩座大山，好明顯力有不逮。有議員話阿陳帆局長一日得24小時做唔到咁多嘢，其實以陳局長之能，一日48小時都唔慌解決到房屋問題。本報提出需要將運房局拆散，運輸同房屋要分開成為獨立兩個問責局，先可以對症下藥。市民應該要求政府盡快「劏局」呢，劏得愈快愈好，一日有運房局呢個怪胎，基層都係要焗住劏房！