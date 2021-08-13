神州觀察：成批官員遭問責　難阻疫情續惡化

早前從江蘇南京祿口機場爆出的新一輪新冠疫情傳播正持續惡化，截至11日，全省累計檢出近700宗本土病例，而該日全省新增所有54宗病例更被揚州市「獨得」，亦使得該市確診總數飆升至448宗，「領跑」全省。這波疫情並已從江蘇擴散至全國多地，而有的地方則出現與南京無關聯的本土疫情傳播，證明常態化防疫在一些地方出現了嚴重落實不到位問題，因而近期可見成批官員遭問責。

當中尤以江蘇省動作最頻密，相關問責通告接連拋出，看得人眼花繚亂，從祿口機場所屬的東部機場集團有限公司黨委書記、副書記、委員、部門主任到南京市副市長、市衞健委主任，再到江寧區區委、祿口街道各相關基層官員皆不能幸免；疫情重災區揚州市的問責工作亦已展開，相信隨着國務院副總理孫春蘭的到來，勢會有更多及更高層級防疫不力官員被揪出。此外，廣東當局日前亦就廣州市今年5至6月發生的那波疫情傳播，對該市20名大小官員作了問責處理。

可以見到，自進入常態化防疫以來，內地因疫情失守而遭問責追責的官員幹部不知多少，所涉主要問題也差不多，便是如中紀委一再斥責批評的那樣，多屬意識鬆懈，敷衍防疫，一些地方於疫情總體受控後開始麻痹大意，甚至產生厭戰情緒，出現不作為、慢作為、擅離職守等現象，從而讓病毒有機可乘。像南京祿口機場及河南鄭州第六人民醫院，仍在疫情「外防輸入、內防擴散」方面重複犯錯，但這樣的前車之鑑並不少，卻總也不長記性，叫人如何是好？

再如揚州市，疫情都到這程度了，一些核酸檢測點居然還會出現設置不規範，任由民眾人挨人、不戴口罩等問題，導致數十人受感染；其他多個封控場所都被發現防疫措施不到位，甚至掃碼測溫工作人員不在崗，又怎能搞好防疫？這類情況近期在南京、鄭州、武漢等地都有集中反映；更有像揚州那位毛姓老婦，又是隱瞞行程四處播毒，和過往那些憑一己之力毀一城、千里投毒之人一樣自私、無知及可恨，亦說明部分官員和民眾在防疫上至今都還很麻木。

然而，新冠疫情屢屢破防的結果總是讓人吃不消，動輒停工停產、停課停學，所有經營行為都無法正常開展，到頭來都是巨大經濟損失及各種生活不便；疫情反覆更會加劇病毒不斷變異，使之愈發難以防範，或造成更具危害性後果。現實就是，縱然每次都可以拿些官員來問責，卻無法阻止疫情不斷失守，病毒亦不會因為當局問責了多少官員而說停就停，破壞起來絕不留情，足見相關問責力度亟待加強，包括對違反防疫規定人士的處罰。