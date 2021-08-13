世界視線：以牙還牙司法戰　加國逼入死胡同

加拿大2018年底拘捕華為副董事長孟晚舟、並上演引渡到美國的司法大戲後，中國多番外交斡旋都被無視，加國似乎鐵了心為美國做爛頭蟀，圖助美國懲罰孟晚舟，讓華為與中國痛！如今孟晚舟引渡案將進入最後一輪聆訊，中國開始出狠招了，近期接連兩宗加國在華犯罪者的法庭裁決，彷彿對加國發出最後通牒，以牙還牙在路上了。

孟晚舟一案糾纏了近3年，從中美貿易戰拖到美國政府換屆兼換總統，加拿大依舊唯美國之命是從，每每以司法程序回拒中國的外交磋商。加拿大有心向世人彰顯其司法制度多麼透明，可是，美國傳媒近日有篇報道拆穿其西洋鏡，該報道分析加拿大過去十餘年近800宗引渡案的報道，發現美、加自2008年以來的約800宗引渡案中，超過九成都是成功的，即只要美國要人，加拿大引渡聆訊的結果均是絕對交人；而例外案件極少，除非是美國主動撤回。該美媒亦對孟晚舟案作出預測，指孟不被引渡的機會少於1%。

美國緊咬孟晚舟，要打的其實是華為，企圖讓這家中國科技領頭羊跛腳、膽寒。回到法治，美國對孟晚舟的指控根本是砌詞，指摘她沒有遵守美國制裁伊朗的禁令等莫須有指控，就把孟像罪犯一般扣留在加拿大近3年。

近期中國火了、不耐煩了，一周內兩度出招，先是遼寧省高級人民法院二審駁回被控企圖走私220公斤冰毒到澳洲的加拿大公民謝倫伯格的死刑上訴，然後是日前判處涉為境外刺探、非法提供國家秘密罪成的加拿大商人斯派佛監禁11年，刑滿後再驅逐出境。西方輿論對此嘩然，美國、歐盟雖然循例幫忙罵幾句，但承受裁決責任的加拿大卻小心翼翼起來，不要忘了，加拿大前外交官康明凱還被羈押中，其被控的罪名與斯派佛基本上一致，即可能還有一名加國政府前官員要被囚10年以上。

中加在事件中的角力，當然不是3個加拿大人換一個孟晚舟的「交易」，但加國甘當美國爛頭蟀，現在只是嘗到了討好美國須付出代價的滋味，未來的代價有多沉重，只能說好戲還在後頭。