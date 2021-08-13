在阿富汗，塔利班組織攻城略地，似乎是所向無敵。美軍撤退後，政府軍無力抗衡，顯示出美國在阿富汗20年的管治，既建立不起堅實的控制力量，也扶持不了傀儡政權，徒消耗萬億美元計的公帑，益了美國與阿富汗一些權貴。美式民主、美式管治正向全球顯示出其無能與虛假。

美國在阿富汗撤軍之後也從伊拉克撤軍，美國的成功是摧毀中東西亞的發展，以至歷史文明（美軍劫掠伊拉克博物館的藏品便是一例，敍利亞古城阿勒頗全面開戰導致大破壞又是另一例），使各國千萬人民死傷慘重，流離失所。美國的代價是千百美軍的死傷，萬億美元的公帑變成軍火商的利潤與灰燼，這是雙輸局面，還要賠上環境，影響後代。二次大戰以來，全球最破壞的力量是美國，假民主人權自由而來的場場戰爭，就算美國賠上它的霸權，仍是萬死也抵不了其所作之惡行。

阿富汗之局看來會很快恢復塔利班的統治，當年美國藉以打敗塔利班政權的北方聯盟也已潰散。烏茲別克政府約束烏族在阿的地方勢力，美國傀儡的政府軍便孤立無援，也無心戀戰。阿富汗的戰局在南方是塔利班老巢，北方也缺守，便是大勢已去。不需多久，相信當年美國敗走西貢的情況會在喀布爾重演，或許不會是一年半載，而是一、兩個月內的崩潰。

美國撤退，不會真的撒手不理，美國從來不是光明磊落，甘心認輸。近年它已把在敍利亞敗戰的伊斯蘭國轉移至阿富汗，擴大當地的恐怖主義活動。阿富汗與巴基斯坦接壤的西部山區部落地帶，還有巴基斯坦塔利班（與阿富汗塔利班不同）反巴、反中國，背後有美國的資助，也會與伊斯蘭國餘孽合流。阿富汗、伊朗、巴基斯坦3國交界還有俾路支的叛軍，一如庫爾德族，要求割裂3國土地成立獨立國家，美國的身影也見在其中。

塔利班統一阿富汗之後，相信在邊境有逃脫的政府軍作亂，但俄羅斯聯合烏茲別克與塔吉克斯坦守衞與阿富汗的邊境地區，防止塔利班與政府軍的戰火闖入，也防止政府軍據地長期作亂。兩相夾攻，政府軍餘部除投降外，別無他途。

清理戰場或許需時一年，阿富汗便大有可能可在中國的協助下，重建經濟，也改變以往的極端主義政策，在國內外推行較溫和的宗教管治，倣效伊朗，便開啟中亞開放連接之途。