英國近年配合老美對香港的破壞性做法有二，一是支持反修例暴亂，支持反中亂港集團亂中奪權，實現「顏色革命」，推動英、美代理人上台，完成「英國人光榮撤退」後，借用「一國兩制」的安排，完成其對香港的「新殖民主義」部署。

英國人看到反修例暴亂中，港人揮舞英國旗、港英旗，是興高采烈、激動萬分地亂流鼻涕的；英國人終於十分欣慰地感覺到她撤退時的精心部署，以及97後引爆地雷炸彈、隨機應變的「干預」行動，終於就要「大功告成」也。

二是中央推出了《港區國安法》，暴亂被平息，反中亂港分子一片風聲鶴唳，英倫立刻又在香港97前弄出的英國國民（海外）護照（BNO）上大做文章，改變其旅遊用途，變成可以移民。英國人以香港的「救世主」自居，「站在道德高地上保護香港人」，好像北京平息暴亂、推出《港區國安法》就是推翻了「一國兩制」，迫害了他們留下的「大英帝國子民」似的，英國這是要進一步煽起某類港人對中國的仇恨。其實早就有人指出，這是英國在「趁火打劫」，他們看準了香港人的錢包，以移民為餌吸金也；英倫剛剛退出歐盟，經濟十分糟糕，窮瘋了，要打香港的主意——蒼蠅腿雖小，也有肉呀。

接下來，一些香港人一窩蜂地往英國跑，辦移民，有錢的、沒錢的都跑，這也是英國人料到的；有錢的出錢，有力的出力，都會對英國經濟作出貢獻。不過，英國最近又聲稱，中國間諜扮成難民申請BNO簽證入境，有關方面會對BNO申請人進行最嚴格、最全面的背景審查，擺出抓諜的架勢。

無獨有偶，不久前台灣就聲稱為了防共諜，要收緊港人移民。反修例暴亂時，台灣可是一個勁兒的煽惑港人不要擔心，移民台灣很容易。看來用不了多久，美國、澳洲、加拿大亦會在審查港人移民時掀起抓諜浪潮也，這是他們抹黑中國的反華老伎倆！