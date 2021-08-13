美國總統拜登早前要求情報部門「加倍努力」調查新冠肺炎疫情源頭，90日內提交報告。如今限期即將屆滿，情報部門到底查出甚麼結果？據說他們獲取其實是偷取了中國武漢病毒研究所的基因數據，正煞有介事研究一番。而這些基因數據根本說明不了任何問題，只能證明老美為了攻擊中國而無所不用其極，竟墮落為網絡竊匪。正如俄羅斯官員指出，這是一場配合美國遏制中國的運動，美國正想方設法唆使全世界反華。

最荒謬的是，美國眾議院外交關係委員會的共和黨政客日前率先發表報告，聲稱「大量證據」可以證明「武漢病毒研究所洩毒」。到底是甚麼證據呢？說來實在可笑，其中之一是在疫情爆發前幾個月，武漢國家生物安全實驗室曾招標採購空調消毒、廢物處理和中央空調系統。

3歲小孩也知道，一個生物安全實驗室採購相關器材是正常不過的事，如果這也算是「證據」，那麼，前年7月美國維珍尼亞州及威斯康辛州幾乎同時大規模爆發不明原因呼吸系統疾病及「電子煙肺炎」，之後德特里克堡生物實驗室突然被美國疾控中心關閉，其嫌疑豈不是更大？為何美國不敢接受世衞調查？還有，早在新冠疫情爆發前，美國衞生部門就未卜先知，進行一項名為「赤色傳染」的傳染病演習，並設定疫情「在中國爆發」，這又該如何解釋？

顯而易見，在病毒溯源的問題上，美國正編造一場賊喊捉賊的世紀謊言。他們當年以一袋洗衣粉誣指伊拉克藏有大殺傷力武器，現在又想將同樣伎倆用在中國身上。但他們似乎忘記了，中國並非伊拉克，不可能任人擺布，更不可能讓老美自出自入。武漢病毒研究所已接受過世衞調查，現在該輪到德特里克堡生物實驗室了。