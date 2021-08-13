時移世易，反中亂港只能做到一時之破壞，在香港沒有出路，聽到鐵窗聲在響，一個二個都爭先恐後散水，就算全港最大行業工會的教協，都已經決定解散，相信這股收檔潮只是開端，陸續會有自稱民主派的組織解散，據說職工盟是下一個被盯緊的目標，但慣稱「民陣」的民間人權陣線已經急不及待放風想冚旗走人。

民陣是在2002年成立的，一來便是搞搞震格局，「代表作」是主辦7•1遊行，特別是2003年自稱50萬人大遊行，特區政府受壓下擱置《基本法》23條立法，之後民陣食髓知味，每年都在香港回歸日贈興搞遊行，又在特別日子加開遊行騷，唯恐天下不亂，2019年反修例暴潮，民陣推波助瀾，搞了多場遊行，包括6‧12及6‧16遊行，又誇大其詞有逾百萬人參加，為反對派營造聲勢。

警方今年5月向民陣召集人發信，質疑該組織違反《社團條例》，要求民陣交代包括社團註冊及收入與銀行戶口等資料，但民陣表現不合作，應該是身有屎。也難怪，該組織高層骨幹先後鋃鐺入獄，根本上涉及罪行滔滔，帳目更加不能見光，否則罪證落入執法部門，要再坐幾多年監都未可料。

雖然民陣之前信誓旦旦不會解散，但是財雄勢大的教協也倒下來，民陣也撐不了多久，據聞今日召開會議，對是否解散作出決定。如果不解散，又可以做甚麼呢？

這個反中亂港組織，搞的遊行示威相信獲批准的機會很低，試問非法活動又有甚麼人會冒被拉的風險去參加呢？就算是市民想捐錢，隨時會觸犯國安法，失去收入來源、經濟命脈，民陣解散屬意料中事。不過，相信有人不會就此收手，化整為零繼續行事大有可能也！