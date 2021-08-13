美國要防止衰退，就需進行體制改革以加強其治理體系。過去20年，人們一直在談論美國的衰落。由於其他國家崛起，美國相對衰落是不可避免，比如中國經濟有望在2028年左右超過美國，反映美國權力基礎將從根本上被削弱。羅馬帝國的衰落可作為借鏡，一個國家若過度擴張，政治經濟會出現衰落，最終無法繼續保護自己。

美國的媒體和政客一直鼓吹中國威脅論，對中國一直作誇張失實的指控，其意圖是通過削弱中國讓美國維持霸權地位。特朗普和拜登實行圍堵中國路線，其實是混淆了挽救美國的方法，改革制度才是阻止美國衰落的有效途徑。在特朗普執政期間，黨派之爭的重新抬頭削弱了美國公眾對其體制的信心，參眾兩院的議員在黨派分化的蜘蛛網上行走，導致國家僵局。

此外，特朗普對疫情的放任政策導致美國疫情失控，他還加劇了美國的內部問題，包括堆積如山的國家債務、缺乏有效的選舉後問責制度、任人唯親、受財閥的影響、種族主義。對外，特朗普推行單邊主義，使過去建立的外交聯盟嚴重倒退。

拜登上任後繼續走錯誤路線，以為可沿用「卸鑊」和削弱中國的政策，組成以美國為首的聯盟遏制中國。各國的國家利益不盡相同，將盟友的利益團結起來是困難的，例如德國是中國在歐洲最大的貿易夥伴和技術出口國，中國是德國最大的貿易夥伴，最近德國外長強調與華繼續合作的必要性。另外，中日經濟關係也根深柢固。德日兩國與中國存有相互依存的經濟關係，德日在跟美國站邊的同時，至少希望保持現狀，才符合兩國的既得利益。

大多數美國盟友希望在美國的安全保障和中國的經濟互聯互通之間取得平衡。不可忽視的是，中國在一帶一路所做的努力和成績，獲得沿線國家不少的善意和肯定。所以，在利益所在下，美國很難形成持久的聯盟來遏制中國。在複雜的跨國問題上，美國需要合作，例如應對新冠病毒、打擊跨境犯罪和恐怖主義，美國如果不與中國合作，必定不能成事。

即使特朗普離任，政治兩極化和經濟疲弱仍將繼續，因此，拜登應優先改變國內的政治氣氛。現在拜登已倣效中國的一帶一路政策，只要他凝聚出的是正面和正能量，相信會有幫助。若繼續主張對中國採取遏制政策，滿以為損人利己可以阻止美國衰落，那絕對是癡人說夢！